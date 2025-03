Jocelyn Hattab, anche conosciuto con il solo nome, è nato a Tunisi nel 1945 ed è un regista, autore televisivo nonché conduttore, ma anche dj. Nato e cresciuto proprio in Tunisia in una famiglia ebraica, a 11 anni si è trasferito in Francia con la famiglia, studiando al conservatorio di arte drammatica di Parigi. Da sempre appassionato di teatro, ha interpreto alcuni ruoli in lacune commedie e opere, per poi spostarsi verso il cinema e la tv. È stato prima assistente di produzione dell’edizione francese di Giochi senza frontiere e poi musicista, con la band Michel Fugain et le big bazar. Esordì nel 1974 su Telemontecarlo e cominciò a lavorare in televisione, conducendo trasmissioni per l’emittente del Principato di Monaco.

Nel 1980 arrivò in Italia, in Rai, con il programma musicale Discoring, per poi dare il volto a tantissime trasmissioni in Rai ma successivamente anche sulla Mediaset, tra Canale 5 e Italia 1. Ma oggi che fine ha fatto Jocelyn Hattab, che si vede un po’ meno sulla tv francese e quella italiana? Negli ultimi anni si è un po’ allontanato dal mondo della tv, dedicandosi però comunque ad altre forme di comunicazione, come la radio.

Jocelyn Hattab, cosa fa oggi il conduttore e dj tunisino

Che fine ha fatto Jocelyn Hattab? Il conduttore e dj tunisino, ma naturalizzato francese, negli ultimi anni ha lavorato in teatro e non solo. Con la moglie Alessandra ha curato la regia per lo spettacolo teatrale Xanax, mentre nel 2021 ha realizzato il cortometraggio Prozac. Da settembre, insieme alla moglie Alessandra, conduce una trasmissione su RTL 102.5. Jocelyn Hattab si è dunque allontanato dalla televisione e soprattutto da quell’enorme successo avuto tra gli anni Ottanta e Novanta ma continua a svolgere la sua professione nel mondo dello spettacolo, anche se in maniera differente. Oggi, a ottant’anni, preferisce infatti la tranquillità di teatro e radio alla tv.