Jocelyn: “Ho cominciato come direttore di scena”/ “Mia moglie Alessandra Chianese…”

Jocelyn e l’esordio in Rai

Jocelyn, regista, autore televisivo, conduttore televisivo e disc jockey, è nato in Tunisia ma presto si è trasferito in Francia, dove ha cominciato la sua carriera. Dopo aver scelto di lavorare per la tv, iniziando a produrre e condurre trasmissioni nel Principato di Monaco, negli anni ’80 è arrivato in Italia: da qui l’esordio in Rai e il grande successo che ancora oggi, dopo più di quarant’anni, lo rende uno dei volti più eclettici e amati del mondo della televisione. Il conduttore si è raccontato a I Fatti Vostri: “Ho cominciato come tecnico, sono stato direttore di scena di molti cantanti francesi. L’esordio in Rai? Ero con Gigi Sabani, era l’esame di passaggio per fare Discoring. Ho lavorato anche con Loretta Goggi, un monumento, una persona straordinaria”.

Nei programmi del conduttore, tantissimi giochi con i quali intrattenere gli ospiti e il pubblico a casa. Jocelyn ha spiegato: “In quegli anni i giochi la facevano da padrona in tv. Il gioco dell’oca? Avevamo come direttore Giampaolo Sodano, dovevo passare per l’esame di Michele Guardì, direttore artistico di Rai 2, e ci siamo sempre fermati sempre alla casella numero 7, si fidava”.

Alessandra Chianese, l’incontro di Jocelyn con la moglie

In studio a I Fatti Vostri anche Alessandra Chianese, moglie di Jocelyn, che ha raccontato: “L’ho conosciuto a Discoring. Nel pubblico eravamo in tanti, c’era anche Tiberio Timberi, poi quarant’anni dopo, con tanti amici in comune, lui ha finto di volermi aiutare nel mio lavoro. Ha montato un video per un corso di formazione che dovevo fare”. Oggi i due hanno tanti progetti insieme, come ha sottolineato proprio il conduttore: “Stiamo lavorando su 16 documentari sull’integrazione di genere, culturale, religiosa e delle disabilità”.

A Oggi è un altro giorno, Jocelyn aveva raccontato: “Lei faceva parte del pubblico di Discoring, era piccola ma non ci ho provato neanche. Poi un giorno ci siamo ritrovati tramite degli amici, lei aveva dei montaggi da fare…”. Alessandra aveva specificato: “Lui poi ha lavorato gratis per me! Ha passato poi la notte con me in diretta su Whatsapp a finire questo montaggio con me. Diciamo che lui si è venduto bene e io alla fine ho ceduto. Nel 2019 ci siamo così sposati!”.











