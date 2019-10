Jocelyn Wildenstein, donna gatto/ Fidanzato Lloyd Klein:“Niente bisturi, così per natura” (Non è la d’Urso)

Continua a far discutere la decisione di Jocelyn Wildenstein di modificare i propri connotati per assomigliare ad un felino. Tanto che ormai è conosciuta in tutto il mondo come La Donna Gatto, anche se in passato, durante un’intervista al DailyMail, ha negato di essere mai ricorsa alla chirurgia estetica. “Non capisco tutta la stampa e la storia della donna gatto”, ha detto il fidanzato stilista Lloyd Klein, “dato che Jocelyn è sempre stata così. Non ha mai fatto nulla per modificare il suo volto. Ho alcune foto di quanto aveva 16 anni ed era praticamente identica a com’è oggi”. Un cambio di rotta rispetto a quanto dichiarato dalla stessa Wildenstein appena l’anno precedente, quando la 79enne ha rivelato a People non solo di aver fatto degli interventi, ma di voler continuare ancora per diverso tempo. Nel tempo le voci si sono concentrate sul fatto che la donna avrebbe scelto di modificare il proprio aspetto per fare piacere al defunto marito Alex Wildenstein, assumendo le sembianze della lince che all’epoca dei fatti aveva in casa come animale d’affezione. “Mi rende triste guardarmi sullo schermo. Abbiamo delle immagini di noi stessi nella nostra mente così diverse da quelle che vedono gli altri”, ha detto invece la diretta interessata, come riferisce il magazine britannico. Ciò non vuol dire però che La Donna Gatto sia ricorsa a chirurgia estetica, una leggenda metropolitana che secondo la sua versione dei fatti, sarebbe stata diffusa proprio dall’ex marito Alex.

JOCELYN WILDENSTEIN, DONNA GATTO OSPITE A LIVE NON È LA D’URSO

“Ho sempre assomigliato a Brigitte Bardot”, ha spesso rivelato Jocelyn Wildenstein, conosciuta come La Donna Gatto. Originaria della svizzera, giustifica così la sua forte somiglianza ad un felino, rinnegando di aver mai richiesto uno o più interventi chirurgici per modificare il proprio aspetto. Tutta colpa invece della campagna negativa lanciata dall’ex marito Alex Wildenstein in occasione del loro divorzio, dice Jocelyn, come riferisce il Daily Mail. Inizia tutto negli anni ’90, poco prima del divorzio confermato alla fine del secolo, prima dell’accordo da 2,5 miliardi di dollari e nove anni prima che Wildenstein lasciasse questo modo. Secondo La Donna Gatto, sarebbe stato il commerciante d’arte a diffondere la voce, stravolgendo le conseguenze di un’operazione che l’ex moglie aveva fatto e che lui non approvava. Oggi, lunedì 28 ottobre 2019, Jocelyn Wildenstein sarà ospite di Live – Non è la d’Urso. Voltata pagina, la donna è persino pronta al suo secondo matrimonio, questa volta con il fidanzato 50enne Lloyd Klein. “Jocelyn è bellissima, è magica”, ha detto lo stilista poco tempo fa, “La prima volta che l’ho incontrata ero quasi incantato dalla bellezza, dagli occhi, dalla personalità. Lavoro nella moda e vedo tutte queste top model, le donne più belle in passerella. Jocelyn tuttavia ha qualcosa da offrire che molte non hanno”. Dopo 14 anni di fidanzamento, la coppia è ritornata al centro del gossip a causa di un arresto avvenuto tre anni fa, quando Jocelyn avrebbe graffiato lo stilista con delle forbici, anche se in seguito hanno trovato modo di fare pace. “Jocelyn ama, come puoi vedere, in modo selvaggio. Quindi è una pelle di serpente in titanio”, ha detto mostrando il regalo di fidanzamento, un anello da 32 carati e mezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA