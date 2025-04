Durante la puntata de La Volta Buona di oggi 29 aprile si è parlato tanto di alcuni dei conduttori più famosi della televisione, in particolare di Paolo Bonolis. A tal proposito è stato raccontato molto sulla vita del noto presentatore, a partire dagli anni con Sonia Bruganelli fino ad arrivare alla storia con Laura Freddi, anche se poi è scattato l’inevitabile paragone con Stefano De Martino. In studio è stato ospitato anche Jody Cecchetto, attore e conduttore che ha seguito il Prima Festival nel 2023.

Anche lui è stato interpellato sul suo parere rispetto ai presentatori più famosi della televisione, e dopo una piccola gaffe di Matilde Brandi che ha mostrato in diretta tv di non conoscere Jody Cecchetto, anche il ragazzo è stato vittima di sè stesso e di un clamoroso scivolone. Infatti, la conduttrice Caterina Balivo aveva “apparecchiato” una scena perfetta, in cui Jody avrebbe dovuto citare Paolo Bonolis come unico storico conduttore di Affari Tuoi. Invece succede tutt’altro.

Jody Cecchetto sbaglia conduttore: “Amadeus…?“

“Jody dicevi che per tutti noi quella trasmissione è…“, ha chiesto la Balivo riferendosi a Paolo Bonolis. “Amadeus?” risponde Jody attaccato con un rumoroso “nooo” da parte degli ospiti e di Caterina. Allo stesso tempo gli ospiti hanno fatto una faccia stranita, come se il ragazzo non avesse capito niente sin dall’inizio. “A Live Non è #lavoltabuona apparecchiano un blocco comico in cui paragonano Baudo, Bonolis e De Martino. Ma Jody Cecchetto osa l’inosabile e cita Amadeus. Le facce“, si legge sui social.