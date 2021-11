Jody Cecchetto incontra Jovanotti grazie a Radio Zeta/ “Sono il suo padrino!”

Jody Cecchetto, il figlio dello storico dj Claudio Cecchetto, sta realizzando gran parte dei suoi sogni. Dopo l’ingresso ufficiale nella grande famiglia di Radio Zeta alla conduzione di “Destinazione Zeta” in coppia con Niccolò Giustini, il giovane speaker ha avuto modo di incontrare il suo padrino di Battesimo, Jovanotti. In occasione della conferenza stampa del nuovo disco del grande artista, Jody Cecchetto era presente a Milano per Radio Zeta. Dopo le presentazioni di rito, Jovanotti ha commentato: “Ma sapete che sono il suo padrino?”.

A restare stupito, non solo il pubblico in sala ma anche il figlio di Claudio Cecchetto che ha commentato emozionato: “Lo dici sempre e questo mi fa molto piacere”, aggiungendo, “A parte tutto, voglio fare una piccola premessa: ci sei mancato”. Parole, queste ultime, che hanno fatto particolarmente emozionare Jovanotti che lo ha ringraziato sinceramente.

Jody Cecchetto, grande successo su Radio Zeta

Intanto prosegue con estremo successo l’esordio come speaker di Radio Zeta per il giovane Jody Cecchetto. Il suo arrivo è stato particolarmente gradito dal pubblico affezionato della radio che ha apprezzato molto la presenza fresca del figlio del celebre Claudio nella fascia mattutina 11-13. Non solo: dal prossimo lunedì lo ritroveremo anche in diretta a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News dalle 13 alle 15.

Un’esperienza unica, quella che si è presentata a Jody il quale solo nei giorni scorsi aveva parlato del padre al quale deve tutta la passione per questo mondo di cui fa ufficialmente parte: “Papà mi ha fatto innamorare della musica. Sono molto contento del fatto che avendo frequentato tutti i giorni la radio, facendo la pianta come direbbe mio padre, mi ha aiutato molto ad ambientarmi”. Nel frattempo si è consumato l’emozionante incontro con il suo padrino Jovanotti che sta per tornare in pista con la nuova canzone “Il Boom”.

