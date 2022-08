Jody Cecchetto sbotta: “Basta con i drama sul web”/ “Prima si affrontavano con amici”

Jody Cecchetto polemizza con l’uso esagerato dei social: “Sta diventando un circo”

Jody Cecchetto, durante una live su Twitch, entra nel merito di ciò che ultimamente si sta rivelando comune sul web. Quelli che lo speaker radiofonico definisce “drama”, sono una tendenza sempre più diffusa e preoccupante. Ultimo il caso della lite tra Lady Giorgia e Brisida, in cui viene messo tutto in piazza e il web si schiera da una parte o dall’altra.

Il conduttore non ne può più e replica: “Ragazzi, basta. Basta con questo drama sul web, con i dissing sulle Storie. Sta diventando un circo. Una volta, quando non c’era Twitch e le Stories, queste cose le vedevamo nelle serie TV. La cosa inquietante è che adesso tutto si mischia con la realtà e questa cosa sembra Black Mirror. A me dispiace molto, perché mi rendo conto che il mondo dei social non è finto, ma il problema è che è troppo vero. Questi portano i loro problemi nei social e queste cose sono anche avvincenti. Sono dei problemi che una volta si affrontavano nel proprio gruppo di amici. Ora questo gruppo di amici è esteso a tutto il pubblico”.

Jody Cecchetto: “Nel drama stanno male tutti, sempre”

Jody Cecchetto continua lo sfogo sulle liti consumate sui social: “Io non prendo mai uno schieramento, innanzitutto perché non mi viene richiesto e non me ne frega niente. ”

Lo speaker conclude: “Però, per me è una cosa avvincente, ma sono dispiaciuto perché mi dispiace per loro come esseri umani. Ogni qualvolta che si comincia a parlare male di qualcuno, questa persona ne risente. È un continuo rilanciare, è una spirale. Nel drama stanno male tutti, sempre“. Secondo il conduttore radiofonico, dunque, le liti sui social portano entrambe le parti a soffrire indipendentemente dalla ragione o dal torto che possano avere.

