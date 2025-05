La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata agli esordi di alcuni dei protagonisti del mondo dello spettacolo, tra tv, musica e cinema. In studio un figlio d’arte: Jody, figlio di Claudio Cecchetto, che ha impreziosito il tema con alcuni racconti personali e soprattutto in riferimento alle gesta del papà. Il focus, data la presenza di Bernardo Cherubini, finisce sul rapporto tra il produttore e Jovanotti: un sodalizio che, stando al racconto del figlio di Claudio Cecchetto, non ha mai conosciuto battute d’arresto diventando un’amicizia più che viscerale.

Jody Cecchetto, gaffe a La volta buona: paragonano Bonolis a De Martino ma lui cita Amadeus/ Ospiti gelati

“Jovanotti è il mio padrino di battesimo, mi teneva in braccio proprio in quel momento”, questo il racconto di Jody – figlio di Claudio Cecchetto – che mette in evidenza lo splendido rapporto, non solo professionale, tra il papà e il cantautore. “Sono cresciuto alla grande? Posso dire di essere un ragazzo fortunato ma, vedendo queste clip dove Lorenzo parla del mio papà, vedo sempre la stessa luce nei suoi occhi. Tra loro c’è un rapporto sano, che esiste ancora; spesso in questo ambito si prendono strade diverse e invece loro sono sempre legati”.

Claudio Cecchetto, chi è la moglie Maria Paola Danna/ "Decisi di sposarlo quando lo vidi in tv"

Chi è Chiara Faini, fidanzata di Jody Cecchetto: “Mi ha salvato…”

Sempre nel salotto de La Volta Buona non poteva mancare una timida domanda anche a proposito della vita sentimentale. Jody Cecchetto non si è sottratto, seppur limitandosi ad un accenno prima di un ragionamento più generale. “Se ho una fidanzata? Sì, da due anni e mezzo”. Caterina Balivo lo ha poi incalzato: “Se ho mai avuto pause di riflessione? No, secondo me è solo un modo per lasciarsi senza avere il coraggio di ammetterlo; è come mettere le mani avanti”.

La fidanzata di Jody Cecchetto è Chiara Faini che, come da lui raccontato in alcune interviste, ha conosciuto su una delle piattaforme più in voga per le nuove generazioni: Twitch. “Mi ha salvato, mi è stata vicina in maniera profonda”, raccontava il figlio di Claudio Cecchetto in un’intervista del passato. Tra l’altro anche lei vanta una nota parentela; come racconta la Gazzetta dello Sport è infatti nipote di Lele Adani, ex calciatore e attualmente opinionista sportivo.

HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO/ La sfida per la seconda stagione che arriva da "Cecchetto"