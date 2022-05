Jody Lukoki è morto/ Ex attaccante dell’Ajax aveva 29 anni: “Circostanze da chiarire”

Calcio olandese in lutto per la morte di Jody Lukoki. Come confermato dalla stampa locale, a partire dal Telegraaf, l’attaccante congolese si è spento oggi all’età di 29 anni. Il calciatore è stato rinvenuto senza vita ma non sono chiare le cause del decesso: in corso le indagini per ricostruire le sue ultime ore.

Ex Ajax e Ludogorets, Jody Lukoki era svincolato dallo scorso febbraio dopo la rescissione contrattuale con il Twente. Alle prese con diversi problemi fisici, il congolese stava affrontando un periodo particolarmente delicato. Oltre alla rottura del legamento crociato che ha compromesso la sua stagione, il calciatore era stato accusa di violenza domestica dalla sua fidanzata e per questo motivo condannato a 80 ore di servizi sociali e tre anni di libertà vigilata.

MORTE JODY LUKOKI: CALCIO OLANDESE IN LUTTO

“Siamo stati informati della morte di Jody Lukoki e siamo profondamente sotto choc, come i suoi cari”, così in una nota il suo agente Menno Groenveld: “Non conosciamo le cause al momento. Era un ragazzo felice, si era anche quasi ripreso dall’infortunio. Per ora vorrei chiedere ai media di rispettare la privacy di amici e familiari per elaborare il lutto”. Anche il Twente, suo ultimo club, ha espresso cordoglio per la prematura scomparsa: “È incredibile, era ancora troppo giovane. È terribile e molto triste. Siamo vicini alla famiglia e agli amici”, le parole del dt Jan Streuer.

Cresciuto nel settore giovanile di Young Boys e Ajax, il 29enne di Kinshasa ha costruito la sua carriera principalmente in Olanda, dove ha vestito anche le maglie di SC Cambuur e PEC Zwolle. Nel mezzo, le parentesi in Turchia con il Malatyaspor e in Bulgaria con il Ludogorets, squadra con la quale ha affrontato il Milan in Europa League. Esterno offensivo veloce e temibile nell’uno contro uno, Jody Lukoki ha militato con la nazionale olandese a livello di Under, per poi abbracciare la selezione del suo paese d’origine, la Repubblica Democratica del Congo.

Vanmorgen heeft FC Twente het verschrikkelijke bericht ontvangen dat Jody Lukoki is overleden. De club is geschokt en diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. FC Twente leeft mee met zijn naasten en wenst hen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.#fctwente pic.twitter.com/9O3PHapgsL — FC Twente (@fctwente) May 9, 2022

In Memoriam | Jody Lukoki#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) May 9, 2022

🖤 Rust in vrede, Jody 😔 Namens iedereen bij de club wensen we familie, vrienden en overige nabestaanden ontzettend veel sterkte toe. — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) May 9, 2022













