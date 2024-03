Joe Barone è morto a causa dell’infarto/ Fiorentina e famiglia in lutto (19 Marzo 2024)

Purtroppo è arrivata la triste notizia: Joe Barone è morto, non ce l’ha fatta il direttore generale della Fiorentina che era stato colto da un malore la scorsa domenica, poche ore prima della partita che i viola avrebbero dovuto giocare contro l’Atalanta. Le condizioni erano parse subito serie: Barone era stato trasportato al San Raffaele di Milano, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva diretto dal professor Alberto Zangrillo (attuale presidente del Genoa) e si era parlato di un infarto.

Come detto, la situazione non era rosea: i bollettini medici emessi nelle ore seguenti hanno sempre parlato di gravi condizioni, fino alla tristissima notizia di oggi. Joe Barone è morto, proprio il giorno precedente il suo compleanno: domani, 20 marzo, avrebbe compiuto 58 anni. Lo piange la famiglia, lo piange il mondo del calcio: la Fiorentina, che sei anni fa aveva vissuto l’improvvisa e tragica morte di Davide Astori, all’epoca capitano della squadra, ora si trova ad affrontare anche questa perdita.

CHI È JOE BARONE? DAL DEBUTTO NEL CALCIO NEL 2017 ALLA PROGETTO FIORENTINA

Joe Barone, al secolo Giuseppe, era nato a Pozzallo in provincia di Ragusa; trasferitosi a Brooklyn con la famiglia quando aveva 8 anni, nel mondo del calcio è entrato nel 2017 grazie alla conoscenza di Rocco Commisso, di cui è diventato stretto collaboratore innanzitutto nella sua azienda Mediacom. Prima Barone è stato vice presidente dei New York Cosmos, società storica del calcio statunitense soprattutto per il passato negli anni Settanta quando attirava grandi campioni alla fine della carriera (tra questi anche Pelé).

Era quello il tentativo di dare vigore, insieme agli altri club, ad un progetto che poi non ha avuto durata troppo lunga. Nel 2019 come noto Commisso ha acquisito la Fiorentina e lo ha voluto al suo fianco nelle vesti di direttore generale. Domenica il malore, oggi purtroppo la triste notizia: anche noi ci uniamo al cordoglio di familiari e conoscenti per la scomparsa prematura di Joe Barone.











