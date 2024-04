Joe Bastianic sotto accusa all’Isola: “Non ha empatia”/ Lui: “Non parlo con tutti, il mio tempo è prezioso”

Joe Bastianich criticato all’Isola dei Famosi 2024: “Non ha empatia, neanche saluta”

Joe Bastianich non si nasconde dietro un dito all’Isola dei Famosi 2024, anzi ammette di non essere un concorrente facile o, comunque, pronto a far amicizia con tutti. Il suo atteggiamento schivo, quasi snob, lo porta inevitabilmente al centro di critiche, in particolare da parte di Matilde Brandi e Marina Suma. “Nessuno considera Joe il suo leader”, esordisce quest’ultima in un filmato mostrato in diretta all’Isola.

“Ho sentito altri amici qui che si lamentavano anche un po’ di lui”, ha aggiunto Matilde Brandi, continuando “Spesso ci avviciniamo a parlare e lui ci fa capire che non ha voglia di parlare di se, non ha l’empatia. Non è un collante, affatto! Non saluta nessuno, neanche il buongiorno ci dà.” Interpellato da Vladimir Luxuria dopo l’ascolto di queste critiche, Joe ammette che hanno detto molte cose vere.

Joe Bastianich all’Isola: “Critiche vere. Io mi lascio avvicinare da pochi”

“Io nel mio mondo ho pochissimi amici e uso lo stesso criterio qui.”, ha subito spiegato il ristoratore. Quindi ha aggiunto: “Le critiche? Non mi da fastidio, anzi, sono vere. Io vengo da una cultura diversa dalla vostra, non porto emozioni fin da subito però sono molto concreto nella vita. Le persone che mi lascio avvicinare saranno sempre meno, perché il mio tempo è prezioso.” E ha aggiunto: “Io sono così, è vero, ma non mi devo giustificare con nessuno. Io non sono italiano, vengo dall’America, è una questione culturale ed è diverso. Il mio compito in questo programma è essere come sono nella vita reale, non è facile ma sto cercando di fare proprio questo.”











