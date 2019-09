Joe Bastianich/ Cantante e musicista per la squadra blu (Amici Celebrities)

JOE BASTIANICH AD AMICI CELEBRITIES IN VERSIONE CANTANTE

Il primo nome che è venuto fuori quando si è parlato di Amici Celebrities è stato proprio quello di Joe Bastianich. Non è la prima volta che il noto ristoratore e imprenditore si sia presentato alla corte di Maria De Filippi, e sicuramente l’occasione di una versione vip di Amici dove mettere in mostra le sue doti di cantante e musicista, non se la sarebbe lasciata sfuggire e così è stato. Joe Bastianich prenderà parte al programma in versione cantante e musicista e lo farà per la squadra dei blu capitanata da Alberto Urso, il tenorino rivelazione della scorsa edizione del programma. Come sarà il suo debutto e quale pezzo porterà sul palco? Nonostante i numerosi promo e i video con l’annuncio dei volti noti di Amici Celebrities, non abbiamo ancora avuto modo di scoprire quale sarà il pezzo o i pezzi che Joe Bastianich ha preparato per il suo esordio in tv ma siamo sicuri che porterà con sé anche l’amata chitarra. Il resto lo scopriremo questa sera su Canale5.

JOE BASTIANICH E L’ARRIVO IN TV CON MASTERCHEF ITALIA

Joe Bastianich è sicuramente un volto noto della televisione italiana. La sua partecipazione come giudice, nonché mentore, di Masterchef Italia almeno fino a due anni fa, lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Il suo italiano poco corretto, i suoi modi rudi e i suoi proverbi, sono entrati nella storia del programma prima e dei social poi diventando gif, meme e frasi da condividere. Dal lancio dei piatti allo scontro fisico con gli stessi concorrenti spesso intimoriti da lui, sicuramente gli spunti non sono mancati fino a quando lui stesso non ha deciso di mollare a favore della musica e, magari, proprio della televisione. Lui stesso sui social, in quel momento, aveva scritto: “Non un addio ma un arrivederci alla grande famiglia di MasterChef Italia, un programma che mi ha regalato tanto”, commenta. “Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all’altra mia grande passione che è la musica. Sarò impegnato in un tour italiano con l’uscita del mio primo album di cui presto avrete info e date“. I fan lo attendono con ansia ma anche nella prossima edizione del programma sembra che non ci sarà posto per lui.

L’AMICIZIA CON NADIA TOFFA

Riguardo al gossip, di Joe Bastianich non si è parlato mai molto. L’imprenditore ha una moglie dall’altra parte del mondo, ha una famiglia che ama, ma negli scorsi anni si è parlato della sua amicizia particolare con Nadia Toffa. I due sono stati immortalati insieme e la stessa iena aveva parlato di Joe Bastianich come di una persona speciale ma solo nel senso di amicizia e non di altro. Per qualche tempo i due hanno infuocato il gossip ma tutto poi è svanito nel nulla mentre la Toffa ha continuato la sua battaglia contro il tumore fino alla morte. Proprio in occasione di questa triste notizia, Joe Bastianich ha scelto la strada del silenzio e anche questo ha fatto discutere tant’è che alcuni fan hanno preso d’assalto i suoi profili social al grido di: “Lo sai che è morta?”. Siamo sicuri che le polemiche non sarebbero cambiate in nessun caso ma Bastianich ha già dimostrato la sua amicizia a Nadia Toffa in vita, lei ne era certa. L’imprenditore dedicherà a lei la sua prima volta sul palco di Amici Celebrities?



