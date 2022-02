Joe Bastianich: chi è la moglie Deanna e i figli Ethan, Miles e Olivia/ “Lei è una donna generosa”

Deanna, Ethan, Miles e Olivia sono la moglie e i figli di Joe Bastianich. Un grande amore quello tra lo chef stellato e la moglie che vivono una relazione a distanza. L’ex giudice di Masterchef, infatti, è impegnatissimo in Italia, mentre la moglie vive in America con i figli. La stampa ha definito la donna una moglie fantasma visto che di lei si conosce davvero poco. Deanna è una donna discreta e riservata, lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip. I due sono felicemente sposati dal 1995 e nonostante la grande fama e popolarità del marito non si è mai intromessa nella sua vita professionale. Anzi proprio l’ex giudice di Masterchef parlando della moglie ha rivelato: “lei è una donna generosa e molto riservato. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno”.

Il matrimonio tra Deanna Bastianich e Joe Bastianich prosegue a gonfie vele e dal loro amore sono nati anche tre splendidi figli. Si tratta di Olivia, Miles ed Ethan, che vivono tutti e tre in America con la mamma.

Joe Bastianich sulla moglie Deanna: “lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno”

“Deanna è straordinaria, molto paziente. Riservata”. Con queste parole Joe Bastianich ha descritto la donna della sua vita: Deanna. La coppia è sposata da tantissimi anni e recentemente hanno celebrato i 20 anni di matrimonio con una festa a Parigi. A rivelarlo è stato proprio l’ex giudice di Masterchef: “abbiamo festeggiato vent’anni di matrimonio a Parigi, la nostra città. Ci andavamo anche quando avevamo poca disponibilità. E mentre io fondavo il primo ristorante a New York, lei già lavorava e mi dava i soldi per sigarette e taxi”.

Non è dato sapere di più sulla donna della sua vita, visto che entrambi hanno sempre preferito vivere il loro amore lontano dal clamore mediatico e dai riflettori. I momenti di difficoltà ci sono stati, come in tutte le coppie, ma da più di 20 anni Deanna e Joe Bastianich si amano!

