Joe Bastianich si racconta svelando dettagli del suo passato e raccontando come è riuscito ad aprire il suo primo ristorante.

Joe Bastianich, ristoratore, imprenditore e personaggio televisivo, è pronto a raccontare la sua storia al pubblico che lo segue sempre con grande interesse attraverso uno spettacolo teatrale dal titolo Money – Il bilancio di una vita, scritto con Tobia Rossi e Massimo Navone (anche regista), in scena dal 24 ottobre al Teatro Rossetti di Trieste e poi in tournée fino a dicembre. Joe Bastianich è pronto a mostrare una parte inedita di sé facendosi affiancare, sul palco, da quattro attori-musicisti.

Carlotta Mantovan rompe il silenzio sul suo compagno/ Poi precisa: "Voglio rispettare la memoria di Fabrizio"

Il tema principale dello spettacolo è il denaro. In attesa di esibirsi a teatro, Joe Bastianich ha scelto di raccontarsi in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica in cui ha svelato le difficoltà economiche affrontate durante l’infanzia e come è riuscito a cambiare la sua posizione aprendo il suo primo ristorante.

Cinzia Pinna/ Il papà di Ragnedda: “Credo a mio figlio: è buono e generoso. Sull'uso di sostanze...”

Joe Bastianich: dal primo ristorante al successo

«La mia famiglia? Eravamo poveri – ha rivelato Bastianich a Repubblica l’ex giudice di MasterChef Italia – I miei si ammazzavano di lavoro ma non era mai abbastanza per non farci sentire da meno. La condizione economica da cui sono partito ha determinato molto di quello che sono diventato. Quella rabbia, quella frustrazione che provavo da bambino mi hanno segnato».

Integrarsi a New York, per Bastianich e la sua famiglia, non è stato affatto facile come racconta lui stesso a Repubblica: «La verità è che la musica era l’unica cosa che mi faceva sentire americano, anche se a scuola restavo quello vestito male, con la parmigiana di melanzane per merenda mentre tutti mangiavano panini con burro d’arachidi. La gioia più grande è stata quando con grossi sacrifici mia nonna, la stessa che poi mi ha dato i soldi necessari ad aprire il mio primo ristorante, mi ha regalato una chitarra. Non ho più smesso».

Enzo Giardi, uccise la moglie malata di Alzheimer/ “Provavo compassione per lei, mai lo rifarei”