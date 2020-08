Joe Bastianich e il rapporto con Nadia Toffa/ Presunto flirt e la smentita: “Amici”

Del rapporto tra Nadia Toffa e Joe Bastianich si è parlato a lungo tempo fa. La vicinanza tra la conduttrice e inviata de Le Iene e l’imprenditore ed esperto di cucina ha fatto parlare molto i siti di gossip. Si è parlato di amicizia speciale, poi di presunto flirt. Ma il gossip è stato spento proprio da Nadia con un lungo post su Instagram in cui ha ben chiarito che quello con Joe fosse un bellissimo rapporto di amicizia. “Non è la prima volta che vi parlo di amicizia. – esordì la Toffa – Ci vantiamo di essere avanti e moderni e fortunatamente siamo nel 2018 e possiamo sfatare miti, leggende e retaggi del passato”. La conduttrice, in quell’occasione, ha voluto fare una profonda riflessione sull’amicizia tra uomo e donna: “Da quando siamo piccoli ci vogliono far credere che tra donne non ci possa essere una vera amicizia – e ancora – perché le donne sono una contro l’altra, perché c’è rivalità e invidia. Poi è iniziata la storiella che uomo e donna non possono essere amici sinceri perché in fondo c’è un altro interesse…“.

Nadia Toffa e la speciale amicizia con Joe Bastianich

Il lungo post, diventato un chiarimento di fronte ai tanti gossip sul flirt con Joe Bastianich, venne accompagnato da Nadia Toffa ad una foto che la vedeva al fianco dell’amico e imprenditore. E, dopo la lunga riflessione sull’amicizia tra uomo e donne, Nadia arrivò al punto, citando proprio Bastianich: “Ieri grandi risate e chiacchiere profonde con il mio amico Joe e la mia amica Sara, che a loro volta sono amici tra loro, davanti a un ottimo bicchiere di vino ovviamente scelto da Joe! . L’amicizia è elfica. Che dite? “, le parole finali del post.





© RIPRODUZIONE RISERVATA