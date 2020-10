JOE BASTIANICH/ “Nadia Toffa era una persona fantastica, con un’energia incredibile”

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Joe Bastianich ha parlato del suo amore per la musica: «La musica è la mia salvezza, era la mia strada per l’America quando era ragazzo. Io mi sentivo diverso dagli altri, sono sempre stato trattato bene ma mi sentivo così. Essere diverso è positivo, ma i bambini soffrono. Io ho capito che la mia unicità era importante quando avevo 22-23 anni, quando sono tornato in Italia per motivi di lavoro, mi sono riconciliato con le mie origini». Poi una battuta su nonna Erminia: «Mi ha cresciuto, a gennaio fa 100 anni, sta molto bene. Io abitavo con i miei nonni quando i miei genitori lavoravano, ho passato l’infanzia con lei e mi ha spiegato come funziona il mondo». Successivamente un ricordo dell’amica Nadia Toffa: «Nadia era una persona fantastica, con una energia incredibile. Era una super persona, entrava in una stanza e accendeva tutto». Infine, su mamma Livia: «Mia mamma mi ha insegnato tante cose, arriverà in Italia il prossimo mese e faremo un programma insieme». (Aggiornamento di MB)

JOE BASTIANICH: “IL MIO SUCCESSO SONO I MIEI 3 FIGLI”

Joe Bastianich tra carriera e vita privata nella lunga intervista a Oggi è un altro giorno. Il celebre giudice di Masterchef ha da poco pubblicato il suo nuovo libro, “Le regole del successo”: «Ci sono diversi tipi di successo: c’è il successo economico, il successo emotivo o il successo familiare. Il più importante è il successo personale, quando sei felice delle cose che fai, che raggiungi nella vita: quando sei soddisfatto». Il ristoratore ha poi aggiunto: «Ho avuto la fortuna di avere varie carriere nella vita: ho aperto tanti ristoranti, poi tanti Eataly, poi ho avuto la fortuna di lavorare in tv in America e poi in Italia. Ho fatto tante cose diverse e ho avuto diverse soddisfazione, ma la cosa più importante è che ho tre figli, una responsabilità non da poco».

JOE BASTIANICH A OGGI È UN ALTRO GIORNO

«Le regole del successo sono le regole di mio padre, trasformate e applicate nel mondo moderno: anche le cose semplici di un semplice migrante possono avere un valore nel mondo che viviamo adesso, che è molto complesso», ha aggiunto Joe Bastianich a Oggi è un altro giorno, che ha poi evidenziato l’importanza del credere in se stessi: «Ho avuto la fortuna di avere mia nonna che mi ha dato fiducia, è stata fondamentale per me». Infine, una battuta: «Quando hai tanti affari, tanti ristoranti, c’è chi ti f*tte. Un imprenditore deve lasciare un margine dell’incasso a quel costo lì. Non vado a cercarli, è una cosa che devi accettare. Non è cattiveria o criminalità, c’è gente che sente di meritare di prendere qualcosa. Io sono tollerante (ride, ndr)».



© RIPRODUZIONE RISERVATA