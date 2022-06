Joe Bastianich, “La cannabis è ottima in cucina”/ La scioccante rivelazione…

Joe Bastianich porta la cannabis in tavola: “Ha ottime qualità…”

Joe Bastianich punta sulla cannabis. Il popolare giudice di Masterchef ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha spiegato quale sarà il prossimo obiettivo. Joe Bastianich è da poco entrato in Flower Farm, uno dei più importanti coltivatori in Italia. Al momento, l’azienda sta formulando nuovi prodotti sia food che beverage a base di cannabis. Bastianich ha infatti rivelato: “Vedremo presto la cannabis anche come protagonista in cucina. La marijuana ha ottime qualità organolettiche che la rendono un vero e proprio healty food. Con Massimo, Sidney e Alessandro, soci fondatori di Flower Farm, abbiamo costituito una nuova società, la Flower Farm Food, e stiamo formulando una serie di prodotti sia food che beverage con particolare attenzione verso gli aromi naturali della pianta che possono conferire tutta una serie di sapori e proprietà nutritive ai piatti. Non posso svelarvi ancora molto. Ma ne sentirete parlare presto”.

Joe Bastianich ha lanciato anche una linea di prodotti per il corpo a base di cannabis. L’ex giudice di Masterchef ha svelato quali sono le proprietà che la cannabis può avere sulla pelle: “La linea di skincare si chiama Flower Bloom. I cristalli di Cbd agiscono in sinergia con ingredienti idratanti, rigeneranti e antietà, come l’acido ialuronico e le cellule staminali ricavate da uva acerba. I cristalli di Cbd hanno virtù antinfiammatorie e proprietà antiossidanti, che permettono alla pelle di mantenersi idratata, luminosa e in salute”.

Joe Bastianich favorevole alla legalizzazione della cannabis? La risposta

Il mercato della cannabis è esploso già da tempo in America. Per Joe Bastianich però non si tratta di però business in quanto lui sostiene che la cannabis abbia proprietà benefiche riconosciute dalla comunità internazionale: “Si tratta anche di benessere. Pure la comunità scientifica internazionale ne ha riconosciuto gli effetti benefici per diverse patologie. E poi c’è il tema, a cui sono molto legato da tempo, della sostenibilità ambientale per gli infiniti utilizzi della pianta. Credo sia un prodotto naturale tra i più versatili e sostenibili possibili, che quindi rappresenta il futuro, sia per il benessere delle persone e dell’ambiente, sia a livello economico, per l’impulso che offre all’economia, all’occupazione. Ha tutto lo spazio per diventare un’altra eccellenza del made in Italy di qualità”, ha dichiarato a Repubblica.

Joe Bastianich si dice anche favorevole alla legalizzazione denunciando una situazione difficile in Italia. Troppi pregiudizi secondo l’ex giudice di Masterchef che ostacolerebbero alcuni progetti: “Mi basta vedere da americano tutti i benefici che ha portato. Mi dispiace molto che ragioni di business o una situazione statica impediscano di poterla reperire anche gratuitamente”.











