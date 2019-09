Joe Bastianich/ “Le decisioni fatte nell’ultimo anno non sono state frutto di un caso” (Il Supplente)

Da Masterchef a Masterchef Italia e ancora verso altri nuovi progetti: Joe Bastianich è inarrestabile e intende sfruttare ogni invito televisivo per togliersi di dosso il ruolo di giudice del talent culinario e proporsi anche in vesti diverse. Lo dimostra ad Amici Celebrities, dove milita come concorrente nella squadra dei Blu, ma anche con la nuova avventura a Il Supplente. Joe Bastianich si trasformerà in professore per il nuovo appuntamento del programma di Nove, in onda nella prima serata di oggi, martedì 24 settembre 2019. Si tratta di una registrazione e gli abbonati a Dplay Plus hanno già potuto assistere all’incontro fra il nuovo docente provvisorio e i ragazzi del liceo artistico romano Enzo Rossi. Una classe dell’ultimo anno tra l’altro per questa sua prima esperienza come insegnante, che in base alle prime anticipazioni sarebbe dovuta finire sul piccolo schermo solo nella prima settimana di ottobre. Incontro anticipato quindi per l’ex giudice di Masterchef, pronto anche a fare un’incursione ad Italia’s Got Talent per l’edizione del prossimo anno. “Le decisioni fatte nell’ultimo anno non sono state frutto di un caso”, rivela infatti a Sorrisi parlando del suo recente album, AKA Joe e della volontà di valorizzare sempre di più il suo lato artistico. “Da imprenditore racconterò ai ragazzi che nella vita siamo tuti esposti a delle forme di rischio”, dice invece in merito al suo incontro con gli studenti de Il Supplente. Ha sempre calcolato tutto Joe, seguendo tuttavia anche quel pizzico di follia che gli ha permesso di far emergere le proprie capacità e arrivare lontano.

Joe Bastianich, Il Supplente: una versione inedita

La versione inedita di Joe Bastianich è tutta visibile nel suo primo disco AKA Joe, pubblicato lo scorso 20 settembre grazie a Universal Music Italia. Lo sottolinea con forza il diretto interessato sui social, invitando tutti i fan ad acquistare il CD e lasciargli qualche commento in merito. Il primo ad esprimere il proprio pensiero è Saturnino Celani, il compositore e produttore che dagli anni Novanta in poi abbiamo visto come bassista di Lorenzo Cherubini. Il suo commento? Emoji a cuore e sparo incorporato. “Nudo, trasparente. Non vedo l’ora di condividere questa musica con voi”, dice invece nel breve video Joe, contento di questo nuovo traguardo. Clicca qui per guardare il video di Joe Bastianich. Il 2019 del resto è stato l’anno delle prime volte per l’ex volto storico di Masterchef Italia. Per la prima volta ha detto infatti addio al talent culinario in tv, dopo aver militato per diversi anni anche nella versione originale con Gordon Ramsey. E poi come concorrente, evento mai accaduto prima d’ora e reso possibile solo per la sua presenza ad Amici Celebrities. E ancora la musica, che gli ha permesso di imbracciare l’amata chitarra in diversi eventi televisivi. “La musica mi ha sempre accompagnato e queste canzoni che ho scritto raccontano i vari passaggi della vita di un ragazzo italoamericano cresciuto a New York”, dice a Il Giorno. Una strada che Bastianich ha quindi percorso in prima persona, ma utile anche per tutti coloro che vorranno conoscerlo. C’è un bel po’ della sua vita in questo suo nuovo lavoro, come nel suo Vespa Bianco. Da anni si occupa del suo vino e anche lì è possibile trovare un pezzetto del suo trascorso.

Joe Bastianich, il video della versione inedita





© RIPRODUZIONE RISERVATA