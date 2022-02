Joe Bastianich/ “Le Iene è il mio challenge personale, la mia sfida del momento”

Joe Bastianich da “chef” a iena…

Joe Bastianich, lo chef stellare approda a Le Iene Show. Proprio così, tra le novità dell’edizione 2022 c’è l’arrivo come Iena del famosissimo chef che ricoprirà per la prima volta il ruolo di inviato. Una nuova esperienza che Bastianich ha raccontato così in anteprima ad ANSA: “oggi essere inviato speciale de Le Iene è il mio challenge personale, la mia sfida del momento, a cui voglio dedicarmi dando il 100%. Tutto il resto fa e farà sempre comunque, parte della mia vita e di ciò che sono”. Non solo, Bastianich ha anche aggiunto qual è il suo obiettivo principale: “vorrei portare una prospettiva diversa, nuova, toccando temi intensi, scomodi ma estremamente reali e attuali. Senza porci limiti. Abbiamo tante idee in mente, vediamo dove ci porteranno”.

Stando alle anticipazioni, il primo servizio dello chef che vedremo in onda è stato realizzato con Gaston Zama sul mondo delle cripto. L’arrivo di Bastianich nel programma è uno dei punti di forza di questa nuova edizione condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Un programma che lo chef ha sempre amato e seguito: “lo seguo da sempre. Cosa mi piace di più? Che è iconico e che come me vanno dritti alla verità, senza peli sulla lingua”.

Joe Bastianich a Le Iene: l’amicizia con Nadia Toffa

Joe Bastianich a Le Iene è tra le novità di questa edizione. Lo chef non ha mai nascosto la sua grande passione per il programma che ha sempre seguito nel corso degli anni. L’ex giudice severo di Masterchef è sempre stato vicino al mondo de Le Iene anche per il bellissimo rapporto di amicizia con Nadia Toffa a cui era legatissimo.

“Nadia Toffa è stata una ma grande amica. Una persona super elettrica, è stata un complice in tante cose che abbiamo fatto insieme” sono le parole con cui Bastianich ha ricordato l’inviata storica del programma scomparsa a causa di un tumore.

