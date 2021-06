Joe Bastianich, paura in volo: atterraggio d’emergenza/ Passeggero in escandescenze..

Attimi di paura per Joe Bastianich su un volo che da Los Angeles era diretto a Nashville. A renderlo noto, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, è stato il re della cucina che è diventato anche una star televisiva e che mostra un passeggero che, dopo essere stato immobilizzato, viene scortato fuori dall’aereo. “Così, questo è quello che è successo oggi sul volo Delta #386 da Los Angeles a Nashville”, ha scritto Bastianich raccontando l’accaduto. Tutto sarebbe accaduto a causa di un passeggero che, dopo aver perso le staffe, avrebbe provocato disagi a tutti gli altri passeggeri. “Un pazzo si precipita nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo deve atterrare”, fa sapere ancora Bastianich il cui video ha ottenuto più di 250mila visualizzazioni.

Joe Bastianich, disavventura in aereo

Una disavventura in aereo, dunque, per Joe Bastianich che ha potuto raccontare la vicenda documentando il tutto con le immagini che potete vedere più in basso. Dopo aver spiegato nei dettagli il motivo dell’atterraggio d’emergenza, poi, Bastianich che, in questi anni, grazie alle sue numerose presenze televisive è diventato un volto popolare e seguito anche sui social, dà un consiglio a tutte le persone che lo seguono. “Don’t do drugs, non vi drogate che poi finite così”, scrive l’imprenditore. Il video, oltre ad aver ottenuto migliaia di visualizzazioni, ha ricevuto anche tanti commenti da parte dei fans di Bastianich che non hanno nascosto la loro preoccupazione. Solo tanta paura, fortunatamente, per Bastianich e tutti gli altri passeggeri del volo.

