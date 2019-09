Joe Bastianich/ Scontro con Platinette ed eliminazione? (Amici Celebrities)

JOE BASTIANICH ELIMINATO AD AMICI CELEBRITIES?

Joe Bastianich è l’unico soddisfatto di questa edizione di Amici Celebrities. L’imprenditore e giudice di Masterchef Italia (e non solo) si è lasciato alle spalle la sua esperienza ai fornelli, almeno per la tv, per lanciarsi in quella della musica. Non è la prima volta che Bastianich prende la sua chitarra e impugna un microfono, lo ha fatto in tv ma anche in vari locali e sui palchi in Italia, e non solo, ma un’occasione come quella di Amici Celebrities non capita spesso, almeno non con questo bacino di ascolti e di fruitori e per lui è stata un’occasione da non perdere. La sua avventura potrebbe finire questa sera visto che le anticipazioni della nuova puntata del programma rivelano che sarà proprio lui uno degli eliminati della seconda puntata. Secondo il Vicolodellenews, sembra proprio che Joe Bastianich avrà modo di finire allo scontro finale per la sua eliminazione lasciando così la squadra dei blu.

PLATINETTE VS JOE BASTIANICH

L’uscita di scena di Joe Bastianich da Amici Celebrities non sarà al sicuro da polemiche visto che le stesse anticipazioni parlano di una serie di battibecchi con Platinette che usa il muso duro con lui. L’imprenditore non manda giù le critiche del giudice che gli fa notare che lui spesso ha fatto molto peggio nelle sue stesse vesti e che, quindi, dovrebbe sottostare al giudizio di chi è chiamato a farlo. Ma l’operato di Platinette non finirà qui visto che sarà proprio il suo giudizio nei confronti del “cantante” a decretarne la sua uscita di scena e la sua eliminazione. Sul palco Joe Bastianich porterà nuovi brani in inglese ma non riuscirà a conquistare i giudici che lo troveranno un po’ forzato nelle sue cose. Le critiche per lui non mancheranno e, se vogliamo, possiamo dire che è il karma a chiudere i conti con lui dopo quello che gli abbiamo visto fare in questi anni in Masterchef, in diverse delle sue versioni.

L’ALTRA FACCIA DI JOE BASTIANICH

Joe Bastianich è pronto a scendere di nuovo in campo ad Amici Celebrities ma mostrando l’altro suo volto, quello impaurito e terrorizzato che nessuno conosceva. In particolare, ad alzare il velo sul suo lato fragile è stato proprio il diretto interessato che, nell’intervista rilasciata al settimanale Vero, ha rivelato: “Sono terrorizzato…Dopo 15 anni da giudice adesso mi sono messo in gioco come concorrente…Non so che cosa aspettarmi…Spero di vincere e basta…”. In realtà la sua avventura televisiva alla corte di Maria De Filippi è stata importante per lui, per farsi conoscere come cantante e mettere insieme una ritrovata popolarità in vista dell’uscita del suo primo album e nella stessa intervista ha spiegato: “Ho partecipato perché era un’opportunità di mettermi in gioco con la musica e poi in questo modo posso avere far ascoltare i miei brani e le mie interpretazioni a un pubblico ampio…”. Proprio per questo in molti attendono di scoprire se proprio questa sera avrà modo di lanciare il suo primo singolo, soprattutto in vista di quella che sarà la sua uscita di scena.



