Joe Bastianich, sfogo all’Isola dei Famosi 2024: “Sono una persona difficile”/ “Ho delle mancanze ma…”

Joe Bastianich si racconta all’Isola dei Famosi 2024: “Non mi sento abbastanza”

Tra i naufraghi che più stanno mostrando al pubblico dell‘Isola dei Famosi 2024 aspetti inediti della propria personalità c’è sicuramente Joe Bastianich. Dopo aver vinto una importante nomination ed essersi dunque salvato, il naufrago è tornato sulla playa con una nuova grinta ma anche con la voglia di raccontarsi ai compagni, finora tenuti a distanza.

“Non avevo nessuno dei miei super poteri, ero una persona normalissima, magari nella mia autodifesa mi sono un po’ chiuso. – ha spiegato Joe in merito a questo suo atteggiamento – Questo mi ha messo in una situazione un po’ difficile. A volte non sono facile e non solo per i naufraghi qui, ma anche nella vita normale. Io sento sempre che quello che sono non è abbastanza, sento di dover dimostrare sempre di più.”

Joe Bastianich, lo sfogo in diretta all’Isola

Il ristoratore, messo alle strette da Vladimir Luxuria in diretta all'Isola dei Famosi 2024, ha poi spiegato cosa rappresenta per lui questa avventura televisiva: "È un viaggio esistenziale, io cerco sempre di evolvermi come persona, sono consapevole delle mie mancanze. Quando mi sono trovato qui, ho capito che io dimostro emozione in altri modi rispetto agli altri, però è anche giusto affrontare le tue debolezze in una situazione così estrema, capire cosa vuoi fare in questo viaggio." ha concluso.











