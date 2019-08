Joe Bastianich, silenzio su Nadia Toffa/ “Lo sai che è morta?”: pioggia di critiche

Joe Bastianich è stato letteralmente travolto dalle critiche per via di un imbarazzante silenzio che è seguito alla notizia della morte di Nadia Toffa. Lo chef ed imprenditore di origine italiana aveva con Nadia un rapporto di amicizia molto intenso, tale che qualche anno fa gli fu attribuito anche un flirt, prontamente smentito da entrambi. Alla luce del loro rapporto molto stretto, in molti fan della iena, uccisa dal cancro a soli 40 anni, hanno manifestato un certo sconcerto nel silenzio prolungato del noto volto televisivo che proprio sui social, a differenza di molti altri personaggi dello spettacolo e non solo, avevano dedicato toccanti messaggi di addio e cordoglio alla inviata e giornalista bresciana. Il silenzio di Joe Bastianich non è stato così perdonato da molti follower che si sono riversati sotto i suoi ultimi post social criticando l’assenza di un pensiero rivolto proprio all’amica Nadia. “Joe, perché non hai speso nemmeno una parola per la tua amica Nadia?”, ha chiesto qualcuno sotto ad una foto di alcuni giorni fa che lo ritrae in un treno di New York, dove si trova attualmente. C’è però anche chi tenta di giustificarlo, commentando: “Non mi sa di uno che esterni molto. Credo che il dolore o qualunque cosa provi la tenga per sé!”.

JOE BASTIANICH, NESSUN MESSAGGIO DI ADDIO DOPO MORTE DI NADIA TOFFA

Tempi duri per i vip ed anche per Joe Bastianich, anche lui travolto dalle critiche per il suo atteggiamento alla notizia della morte di Nadia Toffa. Se, infatti, molti volti noti sono stati criticati per aver dedicato alla iena scomparsa prematuramente solo dei messaggi social striminziti, altri – come il caso di Barbara d’Urso – sono stati travolti dai commenti negativi per aver esternato grande dolore ma per non essersi poi presentati ai funerali della giornalista, preferendo continuare le proprie vacanze. Il silenzio eccessivo di Bastianich sull’argomento ha sollevato ulteriore malcontento. “Magari in America non lo hai sentito. Lo sai che è morta Nadia Toffa? So che eravate amici…”, gli scrive sarcastico un utente social anche sotto la sua ultima foto. Evidentemente però, la grande riservatezza dell’ex giudice di Masterchef è tale da aver preferito vivere il grande dolore per la scomparsa di Nadia in solitudine, senza esternarlo su Instagram ma, probabilmente, dedicandole un pensiero solo in forma privata.

