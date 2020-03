Joe Bastianich sullo skate a New York/ Bufera sul web “Cosa fai in giro? Stai a casa”

In un momento così difficile per il mondo, in cui l’accorato appello continua ad essere, giorno dopo giorno, “restate a casa”, vedere qualcuno che se ne va in giro, per lo più postando poi tutto sui social, crea grosse polemiche. Se poi si tratta di un volto famoso è chiaro che la risonanza sia ancora maggiore. È proprio per questo che Joe Bastianich è finito al centro di critiche e accuse. L’esperto di cucina e noto imprenditore americano ha postato nelle ultime ore un filmato in cui ha mostrato come appare New York al tempo del Coronavirus. Nel video finito nella bufera, Bastianich è sullo skateboard, a Time Square, e mostra ai follower come la piazza sia priva del movimento che sempre la caratterizza. La Grande Mela appare semi deserta ma con decine di skater padroni delle strade ormai vuote.

Pioggia di accuse per Joe Bastianich: “Stattene a casa!”

Tra questi skater c’è anche lui, Joe Bastianich, che tempo pochi minuti si è ritrovato bersagliato dalle critiche del web. Tantissimi lo hanno infatti invitato a rimanere a casa: “Heiii jo ma stai a casa dove cavolo vai…”; e ancora “Anche tu a casa Joe… non penso lavorare implichi gironzolare con lo skateboard per Time Square”. C’è poi chi lo ha accusato più duramente: “Non hai capito niente!! Le persone con risonanza mediatica devono dare l’esempio!!! Go home”; “Che bell’esempio che dai, bravo! Rimani a casa!” Tutti d’accordo, dunque, nell’invitare l’ex volto di Masterchef a rimanere a casa e non gironzolare col suo skateboard in un momento di così grave emergenza dovuta al Coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA