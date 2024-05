Joe Bastianich accusa gli autori dell’Isola dei Famosi 2024/ “Cosa brutta e minimale”, cos’è successo?

Joe Bastianich è stato al centro di una querelle televisiva con Daniele Radini Tedeschi, sfociata anche in un duro sfogo contro la produzione dell’Isola dei Famosi 2024. Durante la diretta di ieri sera, Vladimir Luxuria ha chiamato in confessionale lo chef per un confronto con l’ex naufrago.

Tra Bastianich e Tedeschi non c’è mai stata simpatia, infatti, i due hanno cominciato a discutere animosamente anche durante la diretta. Daniele Radini ha dato del falso allo chef che prontamente ha risposto: “Lasciamo parlare le persone ignoranti. Dovresti leggere i miei best seller che rivelano cosa penso del mondo“. A questo punto, però, il naufrago ha perso le staffe anche con la produzione del programma. Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Joe Bastianich una furia contro la produzione dell’Isola dei Famosi 2024: cosa è successo

Joe Bastianich, era stato chiamato in confessionale per parlare del suo cambiamento personale che hanno notato anche i suoi compagni d’avventura: “Quando mi sono trovato qui, venendo gente che mostrava emozione abbracciandosi mi sono trovato in difficoltà. Io mostro l’emozione in altri modi, e persone che mi conoscono lo sanno. Però è giusto affrontare le tue debolezze quando sei in estrema difficoltà” ha dichiarato lo chef.

Il momento è stato poi interrotto dal confronto con Daniele Radini Tedeschi, che ha fatto infuriare il naufrago anche contro la produzione dell’Isola dei Famosi 2024: “Ho una domanda per la regia. Perché hai trasformato un momento così bello e intelligente in una cosa così brutta e minimale?“. Pronta la risposta di Vladimir Luxuria: “Bisogna essere pronti a sentire che piacciono e che non piacciono. Questo è lo Spirito dell’Isola“. La discussione non è proseguita oltre, Bastianich è tornato al suo posto senza aggiungere ulteriori parole.











