Joe Biden chiama la Harris “presidente”/ Video, poi scivola salendo su Air Force One

Giornata decisamente no per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il commander in chief a stelle e strisce è stato protagonista prima di uno scivolone verbale nei confronti della sua vice, Kamala Harris, per poi scivolare realmente mentre saliva la scaletta per l’Air Force One, l’aereo presidenziale. Joe Biden è scivolato mentre stava decollando per Atlanta, in Georgia, per l’incontro con la comunità sino-statunitense dopo la sparatoria in alcune sale massaggio. Ben tre gli scivoloni dell’uomo più potente al mondo, da cui comunque lo stesso leader dei Democratici si è sempre ripreso puntualmente, con tanto di saluto alla folla prima di entrare definitivamente nell’aero.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto, se sia stata la passerella messa sulle scale che ha fatto inciampare Biden o magari le stringhe delle scarpe, visto che ad un certo punto, dopo l’ennesimo scivolone, si è visto il presidente americano guardare in basso per capire cosa stesse succedendo.

JOE BIDEN SCIVOLA E CHIAMA LA HARRIS PRESIDENTE: GIA’ A DICEMBRE…

Dalle immagini non sembra comunque ci siano state conseguenze per il 78enne Joe Biden, che è salito scattante le scale seppur cadendo tre volte. Pochi minuti dopo l’accaduto, l’Air Force One è rullato presso l’aeroporto di Washington per dirigersi appunto ad Atlanta, dove si terrà l’incontro con i rappresentanti della comunità asiatica-americana, a seguito della sparatoria da parte di un 21enne che martedì scorso ha ucciso otto persone fra cui sei donne di origini asiatica. Poco prima del decollo Biden si era intrattenuto con la stampa e nell’occasione si era rivolto alla sua vice, Kamala Harris, definendola la “presidente Harris”. Il successore di Trump stava parlando del grande successo della campagna di vaccinazione anti covid quando ad un certo punto ha detto: “Quando il presidente Harris e io abbiamo fatto un tour virtuale di un centro di vaccinazione in Arizona non molto tempo fa, una delle infermiere in quel tour che iniettava le persone, che dava vaccinazioni, ha detto che ogni iniezione era come somministrare una dose di speranza”. Il doppio scivolone accaduto oggi non può che far tornare alla mente le recenti parole del presidente della Russia Putin, che ieri, rispondendo a Biden che l’aveva definito un “assassino”, aveva spiegato: “Gli auguro di stare bene…”.

🇺🇸#USA President Biden flies to Georgia. While he was climbing the ladder on board Airforce 1, he stumbled several times and even fell, but then he got up and waved to those who were seeing him off. pic.twitter.com/OzWUMbHalL — RAGEX-WAR (@theragex) March 19, 2021

