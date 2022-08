“Joe Biden copia Enrico Letta”/ Campagne simili, ma è Pd ad avere preso ispirazione

“Joe Biden copia Enrico Letta”, questa la diceria che si è diffusa nelle scorse ore sui social network come Twitter. Il riferimento è alla campagna elettorale lanciata il 26 agosto scorso dal segretario del Pd e a quella che invece è stata portata avanti dai democratici americani. Le somiglianze, in effetti, sono rilevanti. A farle notare per primo, come ricostruito da Open, è stato l’account Crazy ass moments in Italian politics, che ha supposto che l’idea iniziale fosse proprio quella del partito italiano.

Entrambe le campagne elettorale si basano su due parallelismi. Per quella di Enrico Letta le versioni sono diverse: in una da un lato c’è “con l’Europa” e dall’altro lato c’è “con Putin”, in un’altra da un lato c’è “diritti” e dall’altra “discriminazioni”, in un’altra ancora “salario minimo” e “lavoro sottopagato”. Il comune denominatore è l’imperativo: “Scegli”, in vista delle prossime Elezioni Politiche. La campagna elettorale di Joe Biden non è molto diversa. Anch’essa propone due alternative, una positiva e una negativa. “For it” o “Against it” chiede il presidente degli Usa.

“Joe Biden copia Enrico Letta”, ma qual è la verità?

La verità, come ricostruito da Open, è che Joe Biden ha lanciato la sua campagna elettorale basata sui parallelismi ben prima che venisse resa pubblica quella di Enrico Letta. Se qualcuno ha copiato qualcun altro, dunque, il “colpevole” è il segretario del Pd. Indipendentemente da questo dubbio che ha attanagliato per diversi giorni il mondo del web, quel che è certo è che quest’ultimo si è scatenato nel trovare nuove versioni della grafica.

La campagna elettorale dei democratici italiani è diventata in pochissimo tempo virale per le sue innumerevoli versioni, soprattutto quelle più simpatiche. Alcune di queste sono persino finite nel profilo Twitter proprio di Enrico Letta, che ha apprezzato ad esempio quella in cui il parallelismo è tra “con pancetta” e “con guanciale”. “Guanciale tutta la vita”, ha tweettato.

