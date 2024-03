JOE BIDEN, DISCORSO STATO DELL’UNIONE USA 2024/ Video, dalla guerra a Gaza all’aborto: i temi toccati

Si è tenuto nelle scorse ore, alle 3:00 italiane, il discorso sullo stato dell’Unione da parte del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Tanti gli argomenti toccati nell’ora e mezza in cui ha parlato, a cominciare dalle elezioni presidenziali del prossimo novembre che lo vedranno di fronte a Trump. “La mia vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia – ha detto a riguardo – un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l’America: onestà, decenza, dignità, uguaglianza. Per rispettare tutti. Per dare a tutti una possibilità giusta. Per non dare all’odio un porto sicuro”. E ancora: “Ora alcune persone della mia età vedono una storia diversa: una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io”, con un chiaro riferimento al tycoon texano. E sempre parlando del leader Repubblicano ha aggiunto che le parole di Donald Trump sulla Nato sono “pericolose e inaccettabili”. Nel corso della sua chiacchierata ha toccato anche il tema dell’aborto, annunciando che in caso di rielezione, e con la maggioranza al Congresso, ripristinerà il diritto all’aborto in tutta la nazione: “Nella sua decisione di ribaltare Roe v. Wade, la maggioranza della Corte Suprema ha scritto: ‘Le donne non sono prive di potere elettorale o politico’. Non sto scherzando. Chiaramente coloro che si vantano di aver ribaltato la causa Roe v. Wade non hanno la minima idea del potere delle donne in America. Ma lo hanno scoperto quando la libertà riproduttiva era in ballo e ha vinto nel 2022, 2023, e lo scopriranno di nuovo nel 2024. Se gli americani mi mandassero un Congresso che sostenga il diritto di scelta, vi prometto: ripristinerò Roe v. Wade di nuovo come legge del Paese”. Fra i temi principali dello stato sull’Unione anche la guerra a Gaza: “Israele ha la responsabilità fondamentale di proteggere i civili innocenti a Gaza”, ha detto Biden nel suo discorso, come si legge su Rai News. Poi ha proseguito: “Questa guerra ha avuto un costo in termini di civili innocenti maggiore di tutte le precedenti guerre a Gaza messe insieme. Più di 30.000 palestinesi uccisi e la maggior parte non sono di Hamas. Migliaia e migliaia sono donne e bambini innocenti, ragazze e ragazzi sono rimasti orfani. Quasi 2 milioni di palestinesi sono sotto bombardamenti o sfollati. Case distrutte, quartieri in macerie, città in rovina, famiglie senza cibo, acqua, medicine. Questo è straziante”. Ha quindi ricordato come “L’unica soluzione è la soluzione con due Stati”, parole accolte dagli applausi della Camera.

A proposito dell’economia del suo Paese, Biden ha rilanciato la proposta della tassa per i super ricchi che permetterebbe di raccogliere 25 miliardi di dollari in dieci anni, per poi lanciare un monito: “Se proverete ad alzare l’età per andare in pensione, io vi fermerò”. E ancora: “Ho ereditato un’economia in crisi. Ora la nostra economia è l’invidia del mondo”. E a chi lo accusa di essere vecchio, Biden replica dicendo: “La questione che affronterà il nostro Paese non è quanto siamo vecchi noi, ma quanto vecchie sono le nostre idee”. Sulla Cina Biden è stato invece chiaro: “Voglio la competizione, non il conflitto”, mentre sulla guerra in Ucraina ha ribadito che gli Stati Uniti “non se ne andranno” e che gli ucraini “potranno battere la Russia solo con le nostre armi”.Nel corso del suo discorso sullo stato dell’Unione, infine, Joe Biden ha affrontato la questione climatica: “Vedo un futuro in cui salveremo il pianeta dalla crisi climatica e il nostro Paese dalla violenza delle armi. Soprattutto, vedo un futuro per tutti gli americani. Vedo un Paese per tutti gli americani. E sarò sempre un presidente per tutti gli americani. Perché credo nell’America. Credo in te, popolo americano. Sei la ragione per cui non sono mai stato più ottimista riguardo al nostro futuro. Quindi costruiamo quel futuro insieme. Ricordiamo chi siamo. Siamo gli Stati Uniti d’America. Non c’è nulla oltre le nostre capacità quando agiamo insieme”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

JOE BIDEN, DISCORSO STATO DELL’UNIONE USA 2024: DIRETTA VIDEO STREAMING, CHI CI SARÀ, CHI NO: TUTTI I TEMI

Avrà inizio attorno alle ore 3 di notte in Italia il Discorso sullo Stato dell’Unione, evento tradizionale del Presidente degli Stati Uniti: quello di Joe Biden tra qualche ora vede però spasmodica attesa non solo perché è l’ultimo del leader Dem prima delle Elezioni Presidenziali del prossimo novembre. Dalle guerre al caos migranti, dalla tenuta del Partito Democratico allo scontro acceso che si prevede con Donald Trump per la campagna elettorale, fino alle accuse di una instabilità di salute (e mentale): il Presidente Biden si appresta a tenere il Discorso sullo Stato dell’Unione forse più importante da quando siede alla Casa Bianca.

A 8 mesi esatte dalle Elezioni 2024, il Presidente Biden si rivolgerà alla nazione davanti al Congresso riunito con il proprio discorso programmatico per la rielezione: secondo le anticipazioni emerse sulla stampa Usa negli ultimi giorni, il prossimo candidato Democratico alla Casa Bianca partirà dal lavoro fatto in questi 4 anni cercando di dimostrare che gli 81anni in dote non sono un handicap ma un reale “booster” di esperienza. Sarà possibile seguire in diretta video streaming (live o in differita, ovviamente) il Discorso sullo Stato dell’Unione dal canale YouTube a fondo pagina del Presidente Usa Joe Biden.

TEMI, OSPITI E “CASO ZELENSKY” ALLO STATO DELL’UNIONE USA.

Dall’emergenza migranti al confine col Messico all’allarme droga e fentanyl per le strade dell’America, poi le guerre e gli investimenti nella complessa fase di lotta all’inflazione: sono tanti i temi programmatici che saranno inseriti da Biden nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione, anche se le attenzioni maggiori sono legate a livello internazionale ovviamente sui temi cardine Israele e Ucraina. In calo forte nei sondaggi anche per la gestione degli aiuti americani ai Governi Zelensky e Netanyahu, Biden dovrà dimostrare ad alleati ed elettori di potersi ripresentare per altri 4 anni alla Casa Bianca superando la crisi e il calo drastico nei sondaggi. Durante il Discorso sullo Stato dell’Unione, Biden annuncerà la creazione di un porto temporaneo sulla costa di Gaza per aumentare notevolmente gli aiuti umanitari nei territori segnati dalla guerra tra Israele e Hamas: i funzionari che hanno anticipato alla stampa Usa l’annuncio di Biden, spiegano che l’operazione «non richiederà la presenza di truppe americane a terra per costruire il molo destinato a consentire ulteriori spedizioni di cibo, medicine e altri beni essenziali».

Come mossa atta a consolidare l’immagine dell’America vicina ai popoli sotto attacco, l’amministrazione Biden aveva poi invitato al Discorso sia la moglie del dissidente russo Navalny – morto in un gulag siberiano nelle scorse settimane – che la moglie del Presidente ucraino Zelensky. Il problema è che tanto Olena Zelenska quanto Yulia Navalnaya hanno entrambe “snobbato” l’evento declinando l’invito della Casa Bianca: secondo quanto trapela al Washington Post sarebbe stato proprio l’invito rivolto alla vedova di Alexei Navalny a provocare il rifiuto della first lady ucraina, in quanto Kiev non avrebbe dimenticato vecchie dichiarazioni del dissidente sulla Crimea dopo l’invasione del 2014. Presenti al Discorso al Congresso invece alcuni dei familiari di ostaggi americani catturati il 7 ottobre 2023 con l’attacco di Hamas contro Israele: invitati ufficialmente dallo Speaker della Camera Mike Johnson e dal leader della minoranza dem Hakeem Jeffries. Come spiega l’Adnkronos, il leader repubblicano ha invitato Orna e Daniel Neutra, madre e fratello di Omer Neutra, mentre quello dem ha invitato Andrea Weinstein, sorella di Judy Weinstein Haggai e Gad Haggai, purtroppo entrambi uccisi. Presenti al discorsi di Biden anche i genitori di Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal arrestato in Russia un anno fa con l’accusa di spionaggio (invitati dallo speaker repubblicano): da ultimo, presente su invito del Partito Democratico Elizabeth Carr, la prima persona nata negli Stati Uniti con la fecondazione in vitro: è la risposta dem alla sentenza della Corte Suprema dell’Alabama che di recente ha stabilito che gli embrioni congelati sono persone.

TRUMP SEGUIRÀ E COMMENTERÀ IN DIRETTA LIVE IL DISCORSO DI BIDEN

È infine confermata la notizia del commento in stile “reaction live” del leader repubblicano Donald Trump durante l’intera durata del Discorso sullo Stato dell’Unione, probabilmente sui propri canali social (su Truth): «faremo una live, momento per momento, del discorso sullo stato dell’Unione del corrotto Joe Biden». L’ex Presidente Usa spiega che correggerà su Truth «qualsiasi dichiarazione inaccurata, in particolare relativa al confine con il Messico e alla trasformazione in strumenti d’attacco del Dipartimento di Giustizia, dell’Fbi, del procuratore generale e dei procuratori distrettuali, per perseguitare il suo avversario politico, ME (qualcosa mai fatto prima in questo Paese!). L’abbiamo già fatto una volta con un enorme successo battendo tutti i record. È importante per il paese che si mostri la verità».

L’indomani della vittoria strabordante al Super Tuesday delle Primarie Usa, il prossimo candidato alla Casa Bianca per il GOP lancia un appello al Presidente Biden. «E’ importante, per il bene del nostro paese, che Joe Biden e io discutiamo questioni vitali per l’America e per il popolo americano», ha detto Trump sul suo social, «sto invocando dibattiti in qualsiasi momento, ovunque, in ogni luogo. I dibattiti possono essere condotti dal corrotto comitato democratico o dalla sua controllata, la Commissione sui dibattiti presidenziali (CPD). Aspetto di ricevere una risposta». Una prima risposta, in attesa del discorso di questa notte (italiana) arriva da Michael Tyler, direttore della comunicazione della campagna di Biden: «So che Donald Trump è assetato di attenzione e fatica a far presa al di là della base del suo movimento “MAGA. Ne parleremo a tempo debito»

Over the past three State of the Unions, I've shared stories of hardworking Americans, called for action on the things that really matter, and made clear where the priorities of this Administration lie. Join me tomorrow for more.

https://t.co/GPBtrLBCvT. pic.twitter.com/jRLPLJvoMZ — President Biden (@POTUS) March 6, 2024













