Joe Biden: gaffe in Irlanda/ Video: confusa squadra rugby con milizia anti-irlandese

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha recentemente preso parte ad un viaggio in Irlanda, che si dovrebbe concludere a Dublino con l’incontro con il Primo Ministro. Nel suo viaggio il presidente non ha perso l’occasione per girare l’Irlanda, visitando i luoghi che solcarono i suoi antenati. Infatti, il bis-bisnonno del presidente, Owen Finnegan, era originario della contea irlandese di Dundalk, dove ci ha tenuto a tenere un piccolo discorso tra la folla che lo osannava. Proprio da Dundalk, all’interno di un pub simbolico per il presidente, Joe Biden si è lasciato andare alla gaffe, che in brevissimo tempo è diventata virale su internet.

La gaffe di Joe Biden sulla milizia anti-irlandese

Parlando con la folla che lo attendeva al pub, Joe Biden ha sottolineato di essere felice di trovarsi lì, tenendoci a commemorare Rob Kearney, un suo lontano cugino che giocò professionalmente a rugby. “Questa”, ha detto indicando la sua cravatta con un trifoglio cucito sopra, “mi è stata data da lui proprio qui. Era un ottimo giocatore di rugby e ha sconfitto clamorosamente i Black and Tans“. Immediata la reazione della sala, che è rimasta sbigottita davanti alla gaffe.

Citando i Black and Tans, infatti, Joe Biden ha riportato alla mente degli irlandesi una famigerata milizia inglese, costituita in occasione della guerra d’indipendenza dell’Irlanda. Soprannominati così per via delle loro divise nere, letteralmente terrorizzarono la nazione che in quel momento storico era ancora parte del Regno Unito. Il riferimento che voleva fare, invece, era alla famosa squadra di rugby della Nuova Zelanda chiamata All Blacks, in virtù delle loro divise nere. L’imbarazzo della Casa Bianca dopo la gaffe del presidente Joe Biden sarebbe stato tale da provvedere, tempestivamente, a rettificarlo, cancellando anche l’errore dalle trascrizioni ufficiali per sostituirlo con il nome giusto. Dal conto loro, invece, gli irlandesi l’hanno presa bene, ironizzando sui loro giornali locali e definendola una “deliziosa gaffe”.

Il video della gaffe di Joe Biden

Speaking in the Irish city of Dundalk, Biden confused the New Zealand rugby team (All Blacks) with the British paramilitary organization (The Black and Tans). pic.twitter.com/EfYXZJJ3Kg — Spriter (@Spriter99880) April 13, 2023













