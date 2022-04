Joe Biden, gaffe: stringe la mano a… nessuno/ Video Web scatenato: “Donna invisibile”

Joe Biden protagonista di una nuova gaffe, divenuta in poco tempo virale e rimbalzata di media in media e, soprattutto, di bacheca in bacheca sui social network. Il presidente degli Stati Uniti d’America è intervenuto presso l’Università della Carolina del Nord, a Greensboro, circa la crisi della catena di approvvigionamento a seguito dello scoppio del conflitto bellico in Ucraina, inaugurato dalla Russia lo scorso 24 febbraio e, purtroppo tuttora in corso.

Dopo avere ricevuto una pioggia di applausi, Joe Biden si è girato per stringere la mano a chi doveva essere vicino lui, ma in realtà non c’era nessuno. Il leader del Paese a stelle e strisce è rimasto con il braccio teso, per poi capire solo a posteriori di essere solo sul podio dal quale aveva appena terminato il suo intervento. Spaesato, quindi, Biden ha atteso qualche secondo per poi scendere dal palco, con un’andatura tutt’altro che convinta e sicura, anzi: il presidente sembrava ancora interrogarsi sulla stranezza vissuta pochi istanti prima.

JOE BIDEN, ALTRA GAFFE: WEB SCATENATO

L’ennesima gaffe di Joe Biden ha, di conseguenza, innescato una serie di reazioni su internet e sull’universo social, a cominciare dal profilo “Le frasi di Osho”, noto per la sua tagliente ironia: “Quando sul palco ti aspetti tutti i Fantastici 4 e invece c’è solo la donna invisibile”.

Non manca poi chi si è effettivamente interrogato sulle condizioni di salute di Biden, che già nelle scorse settimane e nei mesi precedenti hanno suscitato preoccupazione, con voci che hanno riguardato soprattutto l’aspetto mentale e psicologico della sfera privata del numero uno del Paese ubicato dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Ora, questo nuovo episodio, che sta facendo sorridere a più latitudini e che si spera possa essere solo figlio della stanchezza dovuta a questo periodo storico complicato.

Quando sul palco ti aspetti tutti i Fantastici 4 e invece c’è solo la donna invisibile #biden pic.twitter.com/YiOHpdF6lT — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) April 15, 2022













