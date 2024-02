“Joe Biden ha vuoti di memoria”/ Usa, procuratore chiude caso su documenti segreti ma imbarazza il presidente

“Joe Biden è confuso e ha vuoti di memoria”. È con questa motivazione, come riportato dal Corriere della Sera, che il procuratore speciale Robert Hur, che si è occupato del caso dei documenti segreti mai riconsegnati agli archivi del Governo degli Usa, ha deciso di non incriminare l’attuale presidente. Da un lato, essa lo scagiona a livello giudiziario, dall’altro lo mette in grande imbarazzo a livello mediatico. Il rapporto ha infatti messo in dubbio le facoltà mentali del numero uno americano in vista delle elezioni.

I fatti risalgono al 2009, quando Joe Biden era vice presidente e si portò a casa delle carte riservate sull’Afghanistan, per poi parlare del contenuto con l’autore della sua autobiografia nel 2017. I documenti governativi sarebbero stati per tutti questi anni conservati in semplici scatoloni e in cassetti sotto la televisione. Il procuratore, tuttavia, ha ritenuto che queste azioni non siano state “intenzionali”, ma dovuti a una scarsa memoria. È ritenuta plausibile insomma la versione secondo cui avrebbe dimenticato di avere in casa questi segreti di Stato e dunque inutile un ipotetico processo.

“Joe Biden ha vuoti di memoria”, il presidente infuriato per il rapporto di Our

Il ritratto di Joe Biden ad opera del procuratore speciale Robert Hur, che lo descrive come un “anziano empatico, con buone intenzioni e scarsa memoria”, che non ricordava le date della sua vicepresidenza e della morte del figlio Beau, tuttavia, non è piaciuto al presidente degli Usa. “Il rapporto in questione essenzialmente fa a pezzi l’oggetto di una indagine con commenti estranei, senza fondamento e irrilevanti”, ha commentato uno dei suoi avvocati. Le critiche erano state palesate già privatamente, ma adesso sono ancora più nette in virtù della pubblicazione delle motivazioni.

A non averla presa bene è anche il rivale Donald Trump, che avrebbe voluto il processo. “Questo caso ha dimostrato che il sistema giudiziario ha un doppio standard e o processi contro di me sono selettivi e incostituzionali. Il caso di Joe Biden è 100 volte più grave del mio”, ha affermato.











