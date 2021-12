Joe Biden insultato in diretta telefonica/ Video “Buon Natale e vaffa…”

Joe Biden è stato insultato in diretta nel corso di una diretta telefonica dalla Casa Bianca, con annessa diffusione video. La notizia sta facendo rapidamente il giro del mondo, dal momento che ha avuto luogo proprio a Natale, complice una tradizione particolare, ovvero quella che prevede che il presidente e la sua consorte parlino con le persone che contattano telefonicamente una linea speciale tesa a seguire il viaggio di Babbo Natale a bordo della sua slitta trainata dalle renne e gestita sin dal lontano 1955 dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad).

Sfortunatamente per il numero uno degli Stati Uniti d’America, tra gli interlocutori si è palesato presumibilmente un sostenitore di Donald Trump, rivale sconfitto alle ultime elezioni presidenziali. Il sospetto è forte, in tal senso, in quanto la conversazione è stata chiusa con una frase molto in voga tra gli antagonisti di Biden: “Let’s go Brandon”, una frase in codice che equivale a un nostro “vaffa”…

JOE BIDEN INSULTATO AL TELEFONO, LUI: “SONO D’ACCORDO…”

L’uomo che ha insultato Joe Biden al telefono ha detto di chiamarsi Jared (ammesso che abbia fornito le sue reali generalità) e che è padre di quattro figli. Proprio con questi ultimi il presidente americano ha chiacchierato amabilmente circa i doni richiesti a Babbo Natale, rammentando loro l’importanza di andare a letto prima dello scoccare della mezzanotte, ma successivamente dall’altro lato della cornetta si è palesato il loro genitore.

Inizialmente non ci sono state tensioni o frasi sibilline, tanto che il leader a stelle e strisce aveva deciso di concludere il suo dialogo con un augurio per un meraviglioso Natale al suo interlocutore, il quale ha tuttavia fornito una risposta che ha lasciato di stucco tutti gli spettatori: “Auguro anche a te un meraviglioso Natale, buon Natale… Let’s go Brandon”. Biden ha sorriso, dicendo di essere totalmente d’accordo con quell’espressione, che rappresenta di fatto un altro tipo di augurio, decisamente non ripetibile…

