Joe Biden: “Pensai al suicidio dopo la morte di mia moglie e mia figlia”/ “Volevo andare sul ponte e saltare”

Joe Biden, in una intervista a sorpresa concessa al conduttore radiofonico Howard Stern, ha rivelato alcune indiscrezioni sul suo passato. Il presidente degli Stati Uniti, in particolare, ha parlato di un periodo molto difficile che ha vissuto negli anni Settanta, quando la prima moglie Neilia e la figlia Naomi di 13 mesi morirono a causa di un incidente stradale. Gli altri due figli Hunter e Beau (poi morto a 46 anni a causa di un tumore al cervello) rimasero gravemente feriti, ma si salvarono.

Era il periodo di Natale 1972, tanto che la famiglia dell’allora neo eletto senatore stava andando a comprare un albero quando venne travolta da un camion. La vita di Joe Biden e dei suoi due figli da quel momento è cambiata. “Mi ritrovavo a stare seduto in una stanza da solo e pensavo di prendere una bottiglia di scotch. Mi dicevo ‘la berrò tutta, in modo da ubriacarmi’, anche se normalmente ero astemio. Al suicidio ci ho pensato, non bisogna essere pazzo per togliersi la vita. Ero dell’idea che non sarei più stato bene nel corso della mia vita. Pensavo solo di andare sul Delaware Memorial Bridge e di buttarmi giù. Non l’ho fatto perché avevo i bambini da assistere”, ha ammesso come riportato dal Daily Mail. È per questo motivo che il presidente americano spesso incoraggia i suoi concittadini a rivolgersi a dei professionisti in caso di problemi di salute mentale.

Joe Biden e il secondo matrimonio con Jill

Dopo il dramma vissuto e i pensieri suicidi, Joe Biden ha poi ritrovato la felicità grazie alla seconda moglie Jill. Il presidente degli Stati Uniti ha raccontato al conduttore radiofonico Howard Stern come si sono conosciuti. “Quando sono rimasto vedovo, sono stato inserito nella lista dei dieci scapoli più ambiti. Una marea di belle donne mi mandavano le loro foto. Io ci avevo rinunciato a trovare quella giusta. Poi ho ricevuto una chiamata da mio fratello. ‘Ho una ragazza qui al Delaware: Jill ha nove anni meno di me. Ha detto che la amerai. Non le piace la politica’, mi disse”. E così è stato. Dalle nozze celebrate nel 1977 non si sono più separati e hanno dato alla luce la figlia Ashley.











