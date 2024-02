Joe Biden: “Putin è un figlio di put*”/ La replica del Cremlino: “Vuole essere un cowboy di Hollywood”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha insultato pesantemente il collega russo Vladimir Putin. In occasione di un evento a San Francisco durante il quale il commander in chief ha incontrato sostenitori e finanziatori in vista poi delle elezioni presidenziali del 2024 del prossimo novembre, l’uomo più potente al mondo ha spiegato: “Vladimir Putin è un pazzo figlio di put…”, non usando quindi mezze misure per esprimersi sul capo del Cremlino. E ancora: “Abbiamo un pazzo figlio di put… come quel tipo, Putin, e altri… E dobbiamo sempre preoccuparci per un conflitto nucleare. Invece, la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima”. Biden ha utilizzato l’acronimo anglosassone ‘SOB’ (son of bi*ch) riferendosi appunto al capo di stato russo, e non è la prima volta che l’americano utilizza questa espressione nei confronti di qualcuno.

Nel gennaio del 2022, ricorda infatti l’Adnkronos, Biden aveva usato lo stesso termine offensivo non accorgendosi di avere ancora il microfono acceso, rivolgendosi però in quel caso verso un giornalista di Fox News, canale quest’ultimo che storicamente “patteggia” per Donald Trump. E a proposito del tycoon Biden ha parlato anche del Repubblicano, il suo principale rivale nella corsa alla Casa Bianca 2024, dopo che lo stesso si è paragonato ad Alexei Navalny: “Si paragona a Navalny dicendo che, poiché il nostro paese è diventato una nazione comunista, lui viene perseguitato proprio come Navalny… Da dove diavolo viene fuori una cosa del genere? Mi sconvolge. I repubblicani una volta avevano un centro morale che era americano. Ma ormai sembra sia andato perso. Se fossi venuto qui 10-15 anni e avessi detto una cosa del genere, tutti voi avreste pensato che avrebbero dovuto internarmi”.

BIDEN INSULTA PUTIN POI AMMETTE: “MI DICONO CHE DEVO VINCERE”

Sui suoi seguaci, Biden racconta: “Quando esco dai meeting, i capi di stato trovano una scusa per avvicinarsi e dirmi ‘devi vincere’. Ma non perché io sia speciale… ‘Devi vincere perché la mia democrazia è a rischio se vince quell’altro’. Nove capi di stato hanno già fatto qualcosa del genere con me”.

Da segnalare infine la replica del Cremlino alle parole di Biden: “L’uso di un linguaggio del genere difficilmente potrà offendere il nostro presidente. Ma svilisce chi usa questo vocabolario. Probabilmente è una sorta di tentativo di sembrare un cowboy di Hollywood. Ma onestamente non penso sia possibile. Il signor Putin ha mai usato una parola volgare nei suoi confronti? Mai. Penso che tale vocabolario svilisca l’America stessa”, le parole di Peskov, portavoce del Cremlino.

