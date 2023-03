Joe Biden, rimosso tumore della pelle/ Medico Casa Bianca: “Era piccolo, sta bene”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore. L’80enne commander in chief, come si legge sul sito dell’agenzia Agi, è stato operato lo scorso mese di febbraio per una lesione cutanea rivelatasi cancerosa dopo l’esame, e ritenuta “piccola”, così come annunciato dal medico personale dello stesso presidente. Il camice bianco ha altresì spiegato che “tutto il tessuto canceroso è stato rimosso con successo”.

La lesione cancerosa era stata individuata in occasione di una visita medica di routine avvenuta il 16 febbraio, ed è stata considerata di natura tale da “non tendere alla diffusione o alla metastatizzazione”, così come si legge in un rapporto diffuso dalla Casa Bianca a firma del medico di Biden, aggiungendo che “non sono stati necessari ulteriori trattamenti”. Una volta scoperta la lesione, il presidente è finito sotto i ferri, e stando a quanto spiegato da Kevin O’Connor, medico della residenza del capo di stato a stelle e strisce, l’operazione ha avuto luogo lo stesso giorno della visita medica.

JOE BIDEN, RIMOSSO PICCOLO TUMORE DELLA PELLE: “OPERAZIONE ESEGUITA CON SUCCESSO”

In quell’occasione, ricorda anche l’agenzia Agi, la Casa Bianca aveva fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden era in “buona salute” e “idoneo” al servizio. La lesione cutanea è stata individuata presso il petto, e l’operazione è stata eseguita al Walter Reed Army Medical Center. Una volta rimosso, il tessuto è stato sottoposto ad una biopsia come da prassi, ed è emerso che lo stesso contenesse cellule di carcinoma.

Il tessuto canceroso è stato comunque completamente rimosso “con successo”, stando a quanto aggiunge ancora il medico, che ha spiegato anche che l’area colpita è stata trattata con “elettrodesiccazione”, un sistema che asciuga i tessuti con alta frequenza. Come affermato dal medico, le lesioni del carcinoma basocellulare “non tendono a diffondersi o a metastatizzare”, a differenza invece di quanto accade nei casi più gravi di cancro alla pelle.

