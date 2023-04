Joe Biden si ricandida alle Elezioni Usa 2024/ “Finiamo il lavoro, posso farcela”

Joe Biden si ricandida alle Elezioni Presidenziali Usa 2024: l’annuncio in video

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma ora è arrivata l’ufficialità: il Presidente Usa democratico Joe Biden ha annunciato l’intenzione di candidarsi per la rielezione alla Casa Bianca nelle Elezioni Presidenziali 2024. Nessun colpo di scena, dunque: il leader dei democratici punta al secondo mandato. La conferma è arrivata in un video diffuso tramite il suo account Twitter: “Finiamo il lavoro, possiamo farcela”, la promessa dell’ottantenne di Scranton.

Come riportato dal Washington Post, Biden nel pomeriggio interverrà alla North America’s Building Trades Unions Legislative Conference, un lancio sulla scia di quello del 2020. Ma non solo. L’attuale capo della Casa Bianca incontrerà alcuni dei principali donatori del partito democratico: una cena-evento dovrebbe tenersi venerdì sera, ma non sono ancora arrivate conferme in tal senso. Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, ha da poco confermato la sua corsa in ticket con Joe Biden per le elezioni presidenziali del 2024: la prima vicepresidente donna in Usa ha rilanciato su Twitter il video diffuso oggi da Biden con cui il presidente ha ufficializzato la sua ricandidatura alla Casa Bianca. «Quando ho corso per la presidenza 4 anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell’America. Lo è ancora», dice Biden nel video, e aggiunge «La domanda che ci troviamo ad affrontare è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione».

Presidente dem Joe Biden punta alla rielezione

Negli ultimi mesi non sono venuti meno i dubbi sull’opportunità di ricandidarsi. Già adesso Biden è la persona più anziana a servire come presidente e in caso di rielezione avrà 86 anni al termine del secondo mandato. Ma l’attuale numero uno della Casa Bianca non ha dubbi, è lui l’uomo giusto per guidare il Paese a stelle e strisce per altri cinque anni. E anche i suoi fedelissimi sono pronti a una nuova campagna, a partire da Kamala Harris, che ha confermato la volontà di ricandidarsi per la vice presidenza: “In quanto americani, noi crediamo nella libertà e crediamo che la nostra democrazia sarà forte quanto lo è la nostra volontà di lottare per essa. Ecco perché Joe Biden ed io ci candidiamo per la rielezione”.

Gli annunci da casa dem hanno acceso il dibattito e non sono mancate le reazioni tra il serio e il faceto da parte dei repubblicani. Joe Biden “è fuori dal mondo” se pensa di meritare di essere rieletto dopo aver “creato una crisi dopo l’altra” negli ultimi quattro anni, la prima reazione in una nota di Ronna McDaniel. Il presidente del Comitato nazionale repubblicano ha poi aggiunto: “Se gli elettori lasceranno che Biden ‘finisca il lavoro’, l’inflazione continuerà a salire alle stelle, il tasso di criminalità aumenterà, più fentanyl attraverserà le nostre frontiere aperte, i bambini continueranno a essere lasciati indietro e le famiglie americane staranno peggio”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023













