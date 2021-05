Joe Biden sostiene aborto con fondi di Stato/ Presidente USA esclude emendamento Hyde

Scoppia il caso Joe Biden negli Stati Uniti d’America, con il presidente che sarebbe favorevole all’aborto. Una questione deflagrata negli ultimi giorni, in particolare dopo che dalla Casa Bianca è giunto un segnale che sembra davvero chiaro e difficilmente equivocabile: nella propria proposta di budget per l’anno 2022, il numero uno degli USA non ha incluso il cosiddetto emendamento Hyde, un dispositivo legislativo che fu approvato nel lontano 1976 e teso a porre un argine all’impiego di fondi federali per finanziare le interruzioni di gravidanza.

INCHIESTA ONU CONTRO ISRAELE/ E tensioni con gli Usa: ecco cosa rischia Netanyahu

A dare ampio risalto alla notizia, sull’edizione in edicola quest’oggi, è il quotidiano “La Verità”, che spiega come il tempo per includere tale emendamento nella versione finale del documento ci sia ancora tutto per Biden, ma intanto è una presa di posizione non da sottovalutare quella del presidente statunitense, visto e considerato che tale omissione non veniva messa in atto addirittura dal 1993, esattamente ventotto anni fa.

PIANO BIDEN, 6.000 MLD/ I rischi di fallimento dietro al ribaltone del modello Trump

BIDEN PRESIDENTE PRO ABORTO? NON INCLUDE EMENDAMENTO HYDE NELLA PROPOSTA DI BUDGET

Sul caso Biden pro aborto, “La Verità” ha altresì sottolineato come la onlus prochoiche “Planned Parenthood” abbia parlato di passo storico e che questa scelta presidenziale, a onor del vero, non costituisca un’autentica sorpresa, dal momento che, nel corso della campagna elettorale che l’ha condotto a guidare gli Stati Uniti d’America, Joe Biden aveva puntato sull’abrogazione di quella norma. Questo suo modo di agire fa letteralmente a pugni, però, con le dichiarazioni passate e presenti (nelle quali si è espressamente detto convinto cattolico) e con il suo cursus honorum in politica, durante il quale ha mantenuto la posizione di fervido sostenitore dell’emendamento Hyde. Poi, nel giugno 2019, ha improvvisamente ritrattato, a causa delle pressioni ricevute dalla Sinistra democratica. Joseph Naumann, capo della commissione pro-life della conferenza episcopale a stelle e strisce, ha affermato: “L’aborto finanziato dai contribuenti rappresenta un fallimento nel servire le donne nella loro maternità, finanziando la disperazione e la morte invece della speranza e della vita”. Insomma, dopo Trump, ecco un altro presidente USA che fa discutere a qualsiasi latitudine.

LEGGI ANCHE:

CINA E COVID/ "Biden fa come Trump e accusa Pechino ma vuole solo alzare la tensione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA