Joe Cocker, chi era il musicista britannico? La carriera, i successi, poi i problemi con la droga e l'amore per Pamela che lo ha salvato

Nato e Sheffield nel 1944 e morto nel 2014, Joe Cocker è stato uno dei più grandi musicisti britannici, noto già dalla fine degli anni Sessanta in quanto in grado di riadattare diversi pezzi dei Beatles in chiave blues. Furono proprio le cover dei pezzi di Beatles, dunque, a segnare i primi successi musicali di Cocker, che ha poi subito un brusco rallentamento a causa dei problemi con la droga. Agli inizi degli anni Settanta, infatti, dopo aver ottenuto una buona notorietà con le sue rivisitazioni blues, Joe è stato costretto a fermarsi a causa della dipendenza da alcol e droga. In quel periodo il cantante ha più volte provato a tornare in pista, non riuscendo però a spiccare nuovamente il volo a causa dei problemi legati agli abusi.

Dopo essere stato assente dal panorama musicale per circa dieci anni, a metà degli anni Ottanta Joe Cocker è tornato a cantare, portando al successo diversi brani come “Up where we belong”, cantato con Jennifer Warnes e inserito nel film “Ufficiale e gentiluomo”, tanto da vincere il premio Oscar per la miglior canzone. Negli anni della sua carriera, Joe Cocker ha pubblicato diversi album, l’ultimo “Fire it up” nel 2012.

Joe Cocker, chi era: l’amore con Pamela Baker e la morte nel 2014

Joe Cocker ha avuto una vita ricca di avvenimenti ed emozioni, nel bene e nel male. Negli anni Ottanta ha conosciuto Pamela Baker, sua fan che poi sarebbe diventata sua moglie nel 1987. “È stata Pam a rimettermi in sesto. Mi ha fatto pensare in modo positivo” ha raccontato proprio il cantante. I due da quel momento non si sono più lasciati e sono rimasti insieme fino al 2014, quando il cantante è morto per un tumore ai polmoni. Aveva solamente 70 anni l’artista britannico quando si è spento, gettando nello sconforto la sua famiglia e i tanti fan che lo hanno amato.