Joe E.Tata di Beverly Hills morto, il ricordo di Ian Ziering/ “Una delle persone…”

Joe E. Tata di Beverly Hills morto, il toccante ricordo di Ian Ziering

Nelle scorse ore è venuto a mancare Joe E. Tata di Beverly Hills. L’attore è scomparso all’età di 85 anni. Qualche anno fa gli era stata diagnosticato l’Alzheimer. La figlia aveva aperto una raccolta fondi online per sostenere le cure dell’attore. Ad annunciare la morte di Joe E. Tata è stato un su collega di set. Ian Ziering che nella serie tv ha vestito i panni di Steve Sanders ha scritto un post in cui oltre a menzionare Joe E. Tata ha ricordato altri volti della serie venuti a mancare negli ultimi anni. In particolare, ha fatto riferimento alla scrittrice e produttrice Jessica Klein e l’attrice Denise Douse ma ha ricordato anche Luke Perry, che interpretava Dylan McKay, scomparso a marzo del 2019.

Ziering ha parlato di Joe come un compagno e collega veramente eccezionale: “Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle più prolifiche sceneggiatrici e produttrici di 90210, Denise Douse che ha interpretato Mrs Teasley, e ora sono davvero rattristato nel dire che Joe E. Tata è morto. Mi ricordo di averlo visto in The Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo a 90210. Era spesso uno dei villain nella serie originale di Batman. Una delle persone più felici con cui io abbia mai lavorato, era generoso con la sua saggezza e con la sua gentilezza. Anche se il Peach Pit era un set di 90210, spesso sembrava fosse lo sfondo dello show di Joe E. Tata. Le storie del passato che condivideva, delle esperienze incredibili nel settore dell’intrattenimento di cui faceva parte ci mantenevano tutti coinvolti. Può essere stato in secondo piano in molte scene, ma era una vera forza, specialmente per noi ragazzi, mostrandoci come apprezzare il dono che era 90210. Il mio sorriso si affievolisce oggi, ma mi immergo nei cari ricordi che lo portano dai miei occhi al mio cuore, dove resterà per sempre. Le mie sincere condoglianze sono rivolte alla sua famiglia e agli amici, e a tutte le persone che tenevano a lui. Riposa in pace Joey”.

Joe E.Tata di Beverly Hills morto, la carriera e la malattia

Joe E. Tata aveva ripreso il ruolo di Nat anche nello spin-off di Beverly Hills. Dopo la notizia della sua scomparsa, molti colleghi hanno voluto ricordarlo in alcuni post condivisi su Instagram. Shannen Doherty ha condiviso una foto nelle storie Instagram. Negli ultimi mesi le condizioni dell’attore erano peggiorate. La figlia aveva sottoposto il padre a trattamenti medici forzati e tra i due erano nati dei dissapori. L’uomo infatti era stato sottoposto a conservatorship, la stessa tutela legale dalla quale pochi mesi fa si è liberata Britney Spears.

La carriera di Joe E.Tata era stata costellata di ruoli: il suo primo lavoro risale addirittura al 1964, nella sit com Gomer Pyle, U.S.M.C., e sono state tante le parti sul piccolo schermo. Lo abbiamo visto in Wonder Woman, The A-Team, General Hospital e Magnum P.I., fino al cameo in Streghe, dove ha avuto una mini reunion con Shannen Doherty. Il ruolo nella serie Beverly Hills 90210 gli aveva regalato la popolarità tanto da essere diventato un personaggio particolarmente amato dal grande pubblico.











