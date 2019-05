Joe Elle, Elisa Paschetta/ Chi è? Dal Dams al The Voice 2019 (#TeamMorgan)

Elisa Paschetta, nota come Joe Elle, è la giovane ventunenne di Bra, sempre in provincia di Cuneo come il collega di team Diablo, che ha partecipato al talent di Rai 2 The Voice of Italy. Come ogni sua coetanea vive coi genitori e il fratello maggiore e studia, come ci si aspetterebbe da un talento come lei, al DAMS: il luogo perfetto per coltivare la sua passione per l’arte a trecentosessanta gradi (fotografia, recitazione, ecc…), oltre che il suo amore per la musica. Altra figura fondamentale di accompagnamento e appoggio nella sua vita è quella del fidanzato, anche lui appassionato musicista di chitarra. Ad oggi Elisa sogna di vivere di musica e sta lavorando sodo per arrivare al suo obiettivo, ma nel frattempo si diverte anche ad organizzare feste di compleanno per bambini. Nella vita fortunatamente non le è mai mancato l’appoggio dei genitori, che l’hanno spinta fin da bambina concedendole di studiare canto e osservandola orgogliosi imparare da autodidatta ad accompagnarsi con la chitarra.

Joe Elle: l’importanza del nome d’arte

Durante la seconda puntata di blind audition (audizioni durante le quali i quattro giudici non possono guardare l’interprete, ma solo farsi conquistare dalla sua voce) di The Voice of Italy, però, la giovane cantante si è presentata come Joe Elle ricalcando l’importanza di questo suo nome d’arte. Elisa è stata la prima a cantare nella puntata del 30 aprile, quando i giudici ancora dovevano completare i loro team da quattordici concorrenti; appena ha iniziato a cantare il brano Come Down di Anderson Paak, Elettra Lamborghini e Morgan si girano incantati, mentre meno convinti sono stati gli altri due giudici Guè Pequeno e Gigi D’Alessio. E’ proprio l’ex cantante dei Bluevertigo ad aggiudicarsi nel team il talento di Joe Elle, che non sceglie la giovane Elettra scatenando anche le sue lamentele nei confronti del collega giudice con più esperienza. Clicca qui per guardare l’esibizione che ha incantato Morgan e la sua collega durante le blind audition del programma condotto da Simona Ventura.

Joe Elle, così alle Blind

Durante la puntata di The Voice of Italy del 21 maggio poi, dopo che i giudici hanno terminato i quattordici posti disponibili nei loro team, ognuno di essi ha dovuto eliminare ben otto talenti arrivando ad avere soli sei artisti che si sfideranno nella prossima puntata per essere ancora dimezzati nel numero. Durante la sesta puntata in onda il 28 maggio, infatti, ci saranno le battle tra i cantanti dello stesso team e ad Elisa, in arte Joe Elle, potrà capitare uno degli altri cinque colleghi scelti da Morgan durante la quinta puntata: toccherà a Diablo, Matteo, Viola, Erica o Naive sfidare Joe Elle? Di certo quel che cerca la giovane di Bra non è soltanto il successo, la frase che ama infatti dire e che ha ripetuto anche nelle interviste fatte per il Talent di Rai 2 è: “Quando canto, mi piace pensare che chi mi ascolta stia bene”.

