Joe Flaherty è morto: l’attore e doppiatore aveva 82 anni/ La figlia Gudrun: “Papà era straordinario…”

Joe Flaherty, addio alla ‘voce’ dei Griffin e American Dad

Un duro colpo per gli appassionati del grande schermo e per i tanti colleghi che con lui hanno condiviso momenti professionali e di vita; ci lascia oggi un grande attore e doppiatore di fama internazionale: Joe Flaherty. La morte del comico è stata annunciata dalla figlia Gudrun che non è scesa nel dettaglio in riferimento ai motivi del decesso accennando unicamente ad una breve malattia.

Daniela Rosati choc: "Il mio ex marito Adriano Galliani? Ho perso un figlio suo"/ "Ora lo saprà, mi tradiva"

Joe Flaherty è morto all’età di 82 anni, lasciando un vuoto considerevole nel mondo del cinema soprattutto per chi ricorda le sue innumerevoli partecipazioni in pellicole di spicco, seppur con ruoli secondari. Da “Ritorno al futuro – Parte II” a “Scuola di polizia”, passando per il suo contributo come doppiature per saghe iconiche come “I Griffin” e “American Dad”.

Marco Maddaloni: "Quando ha vinto Perla ho esultato"/ "Il Grande Fratello? Non pensavo di poter dare tanto"

Joe Flaherty, le toccanti parole della figlia Gudrun: “I miei ricordi più preziosi…”

“Papà era un uomo straordinario, conosciuto per il suo cuore senza limiti e un’incrollabile passione per i figli degli anni ‘40 e ‘50”. Inizia così il toccante comunicato di Gudrun, figlia del compianto attore e doppiatore Joe Flaherty. “Durante gli ultimi mesi ha affrontato delle sfide legate alla sua salute e abbiamo avuto la preziosa opportunità di guardare molti classici insieme, momenti che saranno per sempre dei ricordi preziosi”.

Prima della sua morte, Joe Flaherty era impegnato come sceneggiatore e interprete di “SCTV”, in collaborazione con John Candy, Catherine O’Hara e Martin Short. Proprio quest’ultimo – come riporta Tgcom 24 – ha voluto dedicare il suo personale omaggio al collega scomparso. “In oltre 50 anni di nostra amicizia c’erano pochissime persone così sagge o esilaranti quando si trattava di commedia, insegnando l’improvvisazione e l’arte del lavoro sui personaggi come Joe”. L’attore ha poi aggiunto: “Nella vita era semplicemente l’uomo più divertente, l’ho sempre adorato”.

Matrimonio a prima vista Italia 2024, 6a puntata/ Diretta: Benedetta ed Enrico ai ferri corti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA