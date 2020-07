Joe Jonas e Sophie Turner sono mamma e papà/ E’ nata la piccola Willa

Joe Jonas e Sophie Turner sono diventati genitori. La celebre coppia ha festeggiato la nascita del primo figlio: si tratta di una femmina di nome Willa. Fiocco rosa quindi per l’attrice di Game of Thrones e il cantante membro dei Jonas Brothers lo scorso 22 luglio sono diventati per la prima volta genitori della piccola Willa. Una notizia che è stata annunciata tramite mezzo stampa solo nelle ultime ore dal sempre informato TMZ Magazine. La piccola Willa è nata a Los Angeles in gran segreto, anche se in queste ore il portavoce della coppia ha confermato la lieta notizia con un semplicissimo comunicato stampa in cui si è diramata l’informazione alla stampa precisando che i genitori sono “deliziati” della nascita della piccola Willa. Al momento non ci sono ulteriori dettagli né sul peso né tantomeno sono uscite foto della piccola. La coppia, infatti, nonostante la loro grandissima fama e popolarità ha sempre preferito mantenere il maggior riserbo possibile sulla loro storia d’amore e sulla gravidanza vivendo questi mesi di pandemia e lockdown in rigoroso silenzio. L’attrice, diventata famosa in tutto il mondo per il ruolo di Sansa Stark nella serie cult “Il Trono di Spade” ha preferito mantenere il suo pancione ben lontano dal clamore mediatico e da occhi indiscrezioni. Solo qualche volta si è concessa qualche passeggiata in compagnia del marito evitando però di condividere foto del pancione sui social.

Joe Jonas e Sophie Turner: dal matrimonio al primo figlio

La notizia della prima gravidanza di Joe Jonas e Sophie Turner è stata diramata solo lo scorso febbraio dalle pagine di Just Jared informato da una voce non ufficiale, ma Joe Jonas e Sophie Turner non hanno mai confermato né smentito la cosa. A confermare l’indiscrezione una voce molto vicina alla coppia che a febbraio scorso dichiarò: “stanno mantenendo le cose segretissime, ma i loro amici e la famiglia sono super eccitati per loro”. Un amore importante quello tra Joe Jonas e Sophie Turner che si sono sposati nel 2017: dapprima con una cerimonia celebrata a Las Vegas e successivamente nel maggio 2019 con una cerimonia romanica allo Château de Tourreau, residenza del XVIII secolo a Sarrians nella Provenza. Anche in quell’occasione la coppia ha mantenuto un profilo riservato. Basti pensare che le pochissime foto del giorno del loro matrimonio sono state pubblicate dalla sposa sui social. Naturalmente i fan della coppia sono al settimo cielo per la nascita di Will e in tanti sono curiosi di vedere una foto della piccola. Chissà che la coppia non decida di sorprendere fan e stampa pubblicando uno scatto della piccola oppure preferiranno tenere questo momento per sè.



