Joe Kidd/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood e Robert Duvall (24 maggio)

Joe Kidd va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 17. Una pellicola che è stata realizzata nel 1972 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Malpaso Productions, la regia è stata curata da John Sturges mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Elmore Leonard. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Lalo Schifrin, il ruolo di direttore della fotografia è stato curato da Bruce Surtees e nel cast sono presenti Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon, Don Stroud, Stella Garcia e James Wainwright.

Joe Kidd, la trama del film

Ecco la trama di Joe Kidd. Ci troviamo in una piccola cittadina che si trova esattamente sul confine tra gli Stati Uniti d’America e il Messico. Una zona che nell’ultimo tempo è stata causa di tantissime dispute tra i vecchi proprietari messicani e i coloni americani che invece paventano diritti di ogni genere. La vicenda viene affrontata per sommi capi ed in maniera assolutamente non disinteressata da un tribunale istituito nei pressi della stessa cittadina dal quale emerge un risultato finale che certamente scontenta i messicani i quali si vedono letteralmente buttati fuori da quella che un tempo era la loro terra. Essendo rimasti insoddisfatti è uno dei messicani decidi di mettere in essere una banda con cui fa valere con l’uso della forza i propri diritti ed inizia una serie di attentati ai danni dei vari coloni americani. A questo punto arriva la risposta dei proprietari terrieri americani ed in particolar modo uno dei più ricchi decide di assoldare una serie di pistoleri per avere a disposizione una banda capace di rigettare i vari attacchi da parte dei messicani.

Per essere sicuro della riuscita del suo intento decide anche di contattare un vecchio pistolero di nome Joe Kidd che attualmente si trova in carcere per un’accusa di contrabbando. Inizialmente Joe Kidd non vuole dare una mano ai proprietari terrieri americani in quanto nutre maggiore simpatia nei confronti dei messicani ma poi si convince dopo aver scoperto che anche il suo ranch è stato ha saltato dalla banda. Una volta tornato in libertà offre il proprio contributo ai gli americani ma ben presto viene scaricato da quest’ultimi che si dimostrano intenzionati ad uccidere tutti i messicani presenti. A questo punto Joe Kidd decide di contrastare contemporaneamente sia i proprietari terrieri americani che gli stessi messicani. Consegnerà allo sceriffo della zona il capo della banda dei messicani e soprattutto sterminerai pistoleri che erano stati assoldati dagli americani per far valere il proprio potere.



