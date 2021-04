Joe Kidd/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood e Robert Duvall (oggi, 11 aprile)

Joe Kidd va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 11 aprile, a partire dalle ore 16:55. Si tratta di una pellicola americana del 1972 realizzata dalla casa cinematografica malpaso production con la regia è affidata a John Sturges. Il soggetto e la sceneggiatura invece ideati e sviluppati da Elmore Leonard, il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Bruce Surtees mentre l’onere di comporre le musiche della colonna sonora è stato gestito da Lalo Schifrin.

Il cast della pellicola ci sono grandi nomi del mondo cinematografico americano ed in particolar modo di quello del genere western tra cui Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon, Don Stroud, Paulo Koslo e Stella Garcia.

Joe Kidd, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Joe Kidd. In una piccola cittadina al confine tra gli Stati Uniti d’America il Messico conosciuta con il nome di Sinola, si sta svolgendo un importante processo. Un processo nel quale il giudice incaricato deve valutare con estrema attenzione la situazione che si è venuta a creare per quanto riguarda i certificati di proprietà di alcuni peones messicani che erano già proprietari di quelle terre e che ora sono passate, probabilmente con l’uso delle armi, nelle mani dei coloni americani.

Un messicano di nome Luis dopo aver dovuto fare i conti con questo processo farsa nel quale i suoi diritti non vengono riconosciuti, decide di fare a sua volta uso della prepotenza e della forza mettendo insieme una banda per combattere i coloni americani. Le sue sono delle vere e proprie rappresaglie che non riescono ad essere gestite dallo sceriffo locale il quale non ha a disposizione un numero congruo di pistoleri.

Vedendo minacciato il proprio business, uno dei più ricchi proprietari terrieri americani di nome Frank decide di occuparsi in prima persona della questione e forma a sua volta una banda per poter arginare i messicani affidandosi ad un esperto cacciatore di nome Joe Kidd, il quale si trovava in prigione con l’accusa di bracconaggio.

Kidd in realtà vede di buon occhio più i messicani che i coloni americani ma messo davanti all’evidenza di un attacco anche nei confronti del suo ranch, decide di unirsi alla banda di Frank. Purtroppo se ne pentirà amaramente in quanto l’americano si dimostrerà quanto mai crudele arrivando a mettere a ferro e fuoco un villaggio messicano e prendendo in ostaggio tutti i cittadini allo scopo di far uscire fuori il suo antagonista. A questo punto Joe decide di unirsi ai messicani e facendo leva sulle sue straordinarie abilità di pistolero, riuscirà da solo a rovesciare l’esito di uno scontro che sembrava ormai segnato.

