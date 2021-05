Joe Lara, morto attore Tarzan/ Incidente aereo: moglie a bordo “nessun superstite”

Joe Lara, attore 58enne, è morto lo scorso 29 maggio in un drammatico incidente aereo che ha coinvolto anche la moglie e altre cinque persone. L’uomo era noto per aver interpretato la serie tv Tarzan – La grande avventura, andata in onda tra il 1996 ed il 1997. A riportare la notizia è stato The Hollywood Reporter secondo il quale l’attore e produttore ha perso la vita insieme alla moglie Gwen Shamblin. L’incidente aereo sarebbe avvenuto nei pressi di Nashville. Joe si trovava a bordo di un jet provato partito dal Smyrna Rutherford County Airport e diretto a Palm Beach quando improvvisamente per ragioni ancora non note il velivolo sarebbe precipitato nel lago Percy Priest. Al momento, scrive Repubblica, l’amministrazione federale dell’aviazione non avrebbe fornito alcun dettaglio aggiuntivo rispetto al drammatico accaduto.

Jason Dupasquier è morto/ Moto 3, incidente Mugello: "Il cuore ha smesso di battere"

I soccorsi sono andati avanti per tutta la notte tra sabato e domenica scorsi ma purtroppo non sono stati trovati sopravvissuti. Un portavoce che ha coordinato i soccorsi ha commentato: “I nostri sforzi sono passati dall’iniziale speranza di salvataggio al recupero dei cadaveri”.

JOE LARA, MORTO IN INCIDENTE AEREO ATTORE SERIE TV TARZAN

A perdere la vita insieme all’attore Joe Lara è stata anche la moglie Gwen Shamblin Lara, autrice e guru della dieta di ispirazione cristiana The Weight Down Workshop e della Remnant Fellowship Church. Sposati solo nel 2018, i due vivevano nel Tennessee, a Brentwood. Lara era nato il 2 febbraio 1962 in California ed aveva iniziato la carriera di modello prima di compiere i primi passi nel mondo della recitazione. Il suo esordio, nel 1989, con il film della Cbs Tarzan a Manhattan con protagonista il re della giungla a New York, prima di proseguire nei medesimi panni nella nota serie televisiva della metà degli anni Novanta. Tra le altre pellicole – tutti film d’azione – in cui Joe Lara è comparso ricordiamo: Bersaglio di mezzanotte (1992), Il guerriero di acciaio (1993), Final Equinox (1995), Il giorno del giudizio (2000) e in varie serie tv, tra cui Baywatch e Conan. L’attore era padre di Liana.

Gavin MacLeod è morto/ Capitano Stubing di Love Boat aveva 90 anni

LEGGI ANCHE:

Paolo Maurensig è morto/ Scrittore de La variante di Luneburg, si è spento a 78 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA