Joe Lieberman è morto: fu vicepresidente Usa/ Aveva 82 anni: “Aggravato dopo una caduta”

Mercoledì a New York è morto Joseph Lieberman, importante politico statunitense e senatore per lo stato del Connecticut per oltre vent’anni, tra il 1989 e il 2013. L’uomo si era aggravato dopo una caduta. La famiglia ha dichiarato che l’uomo è deceduto “a causa delle complicazioni dovute a una caduta. Aveva 82 anni. La sua amata moglie, Hadassah, e i membri della sua famiglia erano con lui mentre andava via”. Lieberman fu il primo candidato di religione ebraica a ricoprire un ruolo di un certo spessore nel panorama politico.

Alle elezioni presidenziali del 2000 Lieberman fu eletto come vicepresidente da Al Gore, candidato del Partito Democratico. Nel corso della sua lunga carriera politica, il senatore sostenne il diritto all’aborto, la tutela dell’ambiente, i diritti delle coppie omosessuali e le limitazioni sulle armi, come ricorda Il post. In politica estera, invece, Lieberman si schierò a favore dell’invasione statunitense dell’Iraq, nel 2003. Nel 2006 il politico fu eletto in Connecticut come indipendente e alle elezioni presidenziali del 2008 sostenne il candidato del partito Repubblicano, John McCain, che uscì sconfitto contro Barack Obama.

Chi è Joe Lieberman

Nel 2023, Lieberman era riemerso come il volto pubblico di No Labels, un’organizzazione politica progettata per offrire agli americani una terza opzione nelle elezioni, progettata per ripristinare la civiltà e portare unità nel processo. “I partiti stanno deludendo il popolo americano perché raramente sono disposti a fare altro che attaccare per ragioni politiche” aveva detto in un’intervista. Joseph Isadore Lieberman era nato il 24 febbraio 1942 a Stamford, nel Connecticut, figlio del proprietario di un negozio di liquori. Dopo aver studiato a Yale, aveva lavorato come stagista per il senatore Abraham Ribicoff e il Comitato nazionale democratico.

Tre anni dopo aver completato la facoltà di giurisprudenza a Yale nel 1967, fu eletto al Senato dello stato del Connecticut. Lieberman prestò servizio lì per un decennio e successivamente per sei anni (1983-88) come procuratore generale dello stato. Nel 1988 sfidò il senatore Lowell Weicker, un repubblicano liberale, vincendo con poco più di 10.000 voti. Lieberman si è ritirato dalla vita politica nel 2012. Dopo aver lasciato il Senato, Lieberman si è unito all’American Enterprise Institute, un think tank conservatore. “C’è un urgente bisogno di ricostruire un consenso bipartisan – anzi non politico – per la leadership diplomatica, economica e militare americana nel mondo”, disse.











