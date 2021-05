Joe Rogan/ “Gli uomini bianchi ed etero non saranno più autorizzati a parlare”

Sono decisamente forti le dichiarazioni rilasciate da Joe Rogan, commentatore dell’UFC, nonché comico di origini americane, in occasione del suo recente podcast. Mentre stava intervistando Joe List durante il “The Joe Rogan Experience”, ha spiegato di essere convinto che a breve gli uomini bianchi ed etero verranno messi a tacere, ed anzi, il processo sarebbe di fatto già iniziato a causa della cosiddetta Woke Culture: “Non puoi mai essere svegliato abbastanza, questo è il problema – le parole di Joe Rogan – continua. Continua ad andare sempre più avanti lungo la linea, e se arrivi al punto in cui capitoli, in cui accetti tutte queste richieste, alla fine arriverà agli uomini bianchi eterosessuali che non sono autorizzati a parlare”.

Secondo Joe Rogan servirebbe un atteggiamento di maggiore gentilezza da parte di tutti: “Dobbiamo solo essere gentili l’uno con l’altro, amico. E ci sono un sacco di persone che stanno approfittando di questa stranezza nella nostra cultura. Chiamano le persone per i loro privilegi, chiamano le persone per la loro posizione”.

JOE ROGAN E LA POLEMICA SUI VACCINI

Joe Rogan non è una voce qualunque nel panorama dei media Usa, in quanto il 53enne podcaster raggiunge ogni mese circa 190 milioni di persone, tale è infatti il numero di coloro che lo scaricano/ascoltano su Spotify. Il servizio di streaming musicale più famoso al mondo, proprio per via dell’altissimo audience, ha stretto un accordo con JR da ben 100 milioni di dollari, una cifra record. Spesso e volentieri lo stesso è comunque incappato in alcuni scivoloni, come quando, parlando recentemente della campagna di vaccinazione anti covid negli Stati Uniti, aveva invitato le persone giovani e sane a non farsi vaccinare. Parole che avevano creato diverse polemiche sui social, e che avevano obbligato lo stesso podcaster a scusarsi e a fare un passo indietro spiegando: “Non sono un dottore, sono un fottuto idiota”. Vedremo se anche le sue ultime dichiarazioni sugli uomini bianchi, chiaramente delle provocazioni e delle iperbole, faranno discutere o meno.

