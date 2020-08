Joe Ruby è morto/ Addio all’animatore che creò Scooby Doo e Alvin

Joe Ruby, sceneggiatore, animatore e produttore esecutivo, è morto all’età di 87 anni per cause naturali nella sua casa di Westlake Village, in California. Ha creato tante serie animate, la più rinomata è «Scooby Doo». L’annuncio della morte è arrivato dal nipote, Ben Ruby, che ha scritto: “Non ha mai smesso di creare e di scrivere, anche quando era molto vecchio”. Joe Ruby, nato il 30 marzo 1933 a Los Angeles, ebbe la sua prima esperienza da animatore presso gli studi della Walt Disney per poi passare alla Hanna & Barbera. L’incontro con lo sceneggiatore Ken Spears fu uno snodo importante della sua carriere visto che nel 1969 crearono «Scooby Doo! Dove sei tu?». Parliamo del primo film di quella poi diventata come una delle serie più longeve animate in televisione.

Joe Ruby ha creato Scooby Doo e non solo

L’insieme delle varie serie animate di Scooby Doo e dei membri della Mistery Inc. è riuscita ad entrare nei Guinness dei primati nell’ottobre del 2004 per il maggior numero di episodi mai prodotto. Record riconquistato da I Simpson nel 2015 toccando i 500 episodi. Oltre «Scooby Doo», Joe Ruby si occupò, insieme a Ken Spears, della programmazione dei cartoni animati per la CBS. Nel 1977 il duo aprì lo studio Ruby-Spears Productions, dove svilupparono “Mister T”, “Alvin”, “Superman”, “Centurions”, “Turbo Teen”, “Thundarr the Barbarian” e “Fangface”. La Hanna-Barbera, nel 1981, acquisì la Ruby-Spears il catalogo è in capo alla Turner Broadcasting del 1991.



