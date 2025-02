Descrivere la storia di Joel Le Scouarnec è quasi come raccontare la trama di un film dell’orrore, la differenza è che se la pellicola è pura funzione, quella del medico francese è una scioccante realtà. Il nome di questo medico è finito in questi giorni sulle pagine del quotidiano La Stampa, che racconta appunto le vicende di questo ex chirurgo oggi 74enne, accusato di violenze sessuali ma anche di pedofilia, due reati gravissimi, su ben 299 giovani pazienti tutti distribuiti in vari ospedali francesi.

Una vicenda che ha ricordato da vicino un altro caso di cronaca nera salito alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane in Francia, quella della povera Gisele Pelicot, fatta violentare per anni dal marito, uomo insospettabile, dopo che la stessa veniva drogata. In questi giorni, così come per Dominique Pelicot, si è aperto il processo nei confronti di Joel Le Scouarnec, e nessuno aveva mai sospettato, prima che si aprisse il vado di pandora degli errori, che quell’uomo potesse aver dato vita a delle violenze indicibili.

JOEL LE SCOUARNEC, LA SCOPERTA NEL 2017

Il tutto è esploso pochi anni fa, nel 2017, dopo che una bimba di soli 6 anni di Jonzac, ha iniziato a parlare, raccontando ai genitori che il vicino di casa l’aveva aggredita dal punto di vista sessuale: e indovinate un po’ chi quell’uomo, già, proprio Joel Le Scouarnec, all’epoca della denuncia, di 66 anni. Fino ad allora la sua carriera e la sua vita erano state impeccabili, chirurgo molto noto e quotato, con una esperienza in ospedale durata più di 30 anni.

Il 2 maggio di quell’anno l’uomo viene arrestato, il giorno dopo essere andato in pensione, e una volta che gli inquirenti sono entrati nella sua abitazione hanno trovato numerose bambole inquietanti, tutte simili a bimbi neonati o ragazzini, fino a 12 anni. Alcune avevano anche degli apparati sessuali finti attaccati, e non sono gli unici giocattoli erotici individuati nell’abitazione, visto che le forze dell’ordine scoprono anche parrucche e materiale pedopornografico.

JOEL LE SCOUARNEC, DAL MATERIALE MULTIMEDIALE AL QUADERNO NERO

Infine la classica prova che rappresenta un leit motiv di tutti i pedofili, i file custoditi gelosamente, ben 300mila fra video e foto, alcuni riguardanti scene molto violente. I file, raccontano gli inquirenti, sono anche pieni di fotomontaggi che lo stesso medico realizzava partendo da foto di bimbi reali.

Trovati anche quelli che sono stati ribattezzati i “quaderni neri”, dove Joel Le Scouarnec, nella sua lucida follia, elencava tutte le sue vittime, quindi nome, cognome, età e indirizzo, ma anche le violenze inflitte agli stessi pazienti, spesso e volentieri coperte da delle procedure mediche. 299 le vittime fino ad ora individuate (età media 11 anni), di cui 256 con meno di 15 anni, 158 maschi e 141 femmine, ma non è da escludere che possano essere di più. A processo l’uomo ha ammesso di essere stato responsabili della maggior parte dei crimini che gli vengono additati, mentre la moglie ha detto di non aver mai sospettato di nulla.