Joele Milan abbandona il trono di Uomini e Donne/ Il gesto che fa discutere

Il giorno che il pubblico di Uomini e Donne attende da tempo è finalmente arrivato. Salvo colpi di scena dell’ultima ora, la puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 14 ottobre, dovrebbe essere dedicata all’addio di Joele Milan. Il tronista che nella puntata trasmessa ieri ha emozionato il pubblico, ma anche i presenti in studio con il suo imbarazzo al termine dell’esterna di Ilaria, come hanno annunciato subito dopo la registrazione del talpe del Vicolo delle News, ha dovuto lasciare il programma dopo un gesto che non è piaciuto alla redazione.

La regola del trono classico di Uomini e Donne prevede come unica possibilità di vedersi per tronisti e corteggiatrici quella delle esterne. Tuttavia, preso da Ilaria Melis, Joele avrebbe provato a mettersi in contatto con lei senza telecamere. Un tentativo che non sarebbe mai stato concretizzato, ma di fronte al quale la redazione non ha potuto fare finta di nulla portando Maria De Filippi a chiarire immediatamente la questione.

Joele Milan via da Uomini e Donne: le parole di Ilaria Melis

Al centro dello studio, con le corteggiatrici presenti, Maria De Filippi racconterà cos’è successo effettivamente tra Joele Milan e Ilaria Melis che ha poi spinto la redazione a visionare attentamente i filmati scoprendo così il tentativo del tronista di sentire e vedere la corteggiatrice senza le telecamere del programma.

“Io e Joele non ci siamo mai scambiati il numero e non ci siamo mai scritti messaggi, ma è la nostra parola contro la loro. Volevo anche fare vedere il telefono, ma che peso avrebbe avuto? I messaggi si possono sempre cancellare. Lui ha reagito male, era spiazzato. Ha provato a spiegare le sue intenzioni, ma la decisione era già stata presa”, ha detto Ilaria in un’intervista rilasciata a Fanpage.

