Joele Milan: “Andrea Nicole e Ciprian a Uomini e Donne?”/ “Hanno chiesto scusa e…”

Joele Milan, uno dei tronisti della stagione in corso di Uomini e Donne che ha dovuto abbandonare il trono, pare, per aver tentato di mettersi in contatto con la corteggiatrice Ilaria, è tornato a parlare della propria esperienza nel programma di Maria De Filippi. L’occasione per farlo è arrivata quanto, a Uomini e Donne, sono tornati in crusio Ciprian e Andrea Nicole, protagonisti di una scelta insolita avvenuta dopo aver trascorso una notte insieme all’insaputa della redazione. Il confronto in studio con Andrea Nicole e Ciprian aveva spinto Maria De Filippi a mettere in dubbio i sentimenti del corteggiatore. Recentemente però la conduttrice ha ammesso di aver sbagliato e ci ha tenuto a chiedere scusa davanti a tutti, un comportamento che non è stato lo stesso che ha avuto nei confronti di Joele Milan.

Il momento delle scuse di Maria De Filippi ad Andrea Nicole e Ciprian non è passato inosservato agli occhi del pubblico che hanno notato come la stessa cosa non sia accaduta con Joele Milan. Quest’ultimo, a differenza di Andrea Nicole e Ciprian, non è più tornato in studio e, di fronte alle immagini delle scuse della conduttrice, ha voluto esprimere la propria opinione.

Joele Milan commenta il rientro in studio di Ciprian e Andrea Nicole

Sommerso dalle domande dei fan sulla questione, Joele Milan ha rotto il silenzio e ha risposto alle domande dei followers attraverso una lunga storia su Instagram in cui commentava la puntata del programma di Canale 5.

Joele Milan ha scritto sul suo profilo Instagram: “Intanto sono contento per Andrea Nicole e Ciprian che hanno avuto modo di spiegarsi per bene, hanno ammesso i loro errori e hanno chiesto scusa al pubblico e alla trasmissione. Avrei fatto anche io la stessa cosa, o meglio, l’ho fatto ma solo sui social”. Il ragazzo ha poi voluto specificare di non aver mai avuto intenzione di infrangere le regole del programma: “Spero vivamente che tutti abbiano capito la mia buona fede! Non dimenticate che sono umano anch’io e le sofferenze me lo sono guarite nelle quattro mura di casa mia!”.

